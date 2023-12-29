С 8 января 2024 года маркетплейс Wildberries повысит комиссию для продавцов бытовой техники и электроники, сообщает РБК со ссылкой на участников рынка. Информацию о повышении комиссии в среднем на 5 процентных пунктов изданию подтвердил представитель самой торговой площадки.

По его словам, повышение не коснется «десятой части таких товаров, как наушники, проекторы, электросамокаты и зарядные устройства». На пятую часть товаров — мониторы, фотоаппараты, геймпады и другие — комиссия вырастет на два процентных пункта.

Однако, как выяснил РБК, ожидаются и куда более существенные повышения:

комиссия на процессоры вырастет на 7 процентных пунктов (с 5% до 12%)

комиссия на «умные» часы увеличится на 10 процентных пунктов (с 5% до 15%).

Остальных категорий бытовой техники и электроники, как подчеркнул представитель маркетплейса, повышение комиссий не затронет.

В Wildberries отметили, что комиссии на продажу товаров этой категории не повышались уже больше года, даже наоборот — в 2023 году их дважды понижали, благодаря чему продавцы смогли повысить свои доходы. Первое понижение произошло в мае, второе коснулось только новых гаджетов Apple и состоялось в сентябре.

Представитель торговой площадки пояснил, что комиссии на бытовую технику и электронику обусловлены в том числе технической сложностью этих товаров, требующих особых условий перевозки и хранения. Обеспечить эти условия — задача маркетплейсов, которые компенсируют взятые на себя риски за счет комиссии с продаж, заявили в Wildberries.

Комиссии на маркетплейсах могут меняться разнонаправленно по ситуации на рынке, пояснил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. «Повышение комиссии необходимо, чтобы выполнять законодательные требования и удерживать сервис на прежнем уровне», — считает он.

Директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов напомнил, что несколько лет назад Wildberries понизил комиссию на электронику по сравнению со своими конкурентами, чтобы привлечь новых поставщиков в этой категории, где тогда явно выигрывал Ozon. Тот же, в свою очередь, поступил аналогичным образом для привлечения продавцов одежды.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров добавил, что в 2023 году бытовая техника и электроника были для Wildberries приоритетным направлением, поэтому для их продавцов действовали льготные условия, но теперь, когда удалось достичь результатов, комиссии будут возвращены к среднерыночному уровню.

РБК отмечает, что комиссии за продажу электроники и бытовой техники в 2024 году повысит также «Яндекс Маркет». Повышение составит в среднем 2 процентных пункта и коснется 8% категорий товаров. Представитель маркетплейса пояснил, что тариф для продавцов зависит от того, насколько дорого торговой площадке обходится исполнение заказа.

Возможность пересмотра комиссий в случае изменения динамики на рынке услуг не исключили и в пресс-службе «Мегамаркета». На Ozon заявили, что берут с продавцов бытовой техники и электроники от 5% до 15% в зависимости от конкретной категории.

В середине ноября Wildberries изменил около 20 положений, регламентирующих взаимоотношения торговой онлайн-площадки, продавцов и покупателей. Эти изменения маркетплейс вынужден был ввести по итогам проверки, проведенной Генпрокуратурой. В частности, торговой площадке разрешили брать плату за возврат товара только в определенных случаях — например, с клиентов с низкой долей выкупа.