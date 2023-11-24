На складах Wildberries в Электростали силовики проводят обыски, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Покупателей предупредили о возможных сбоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.

По данным собеседника агентства, у сотрудников склада проверяют документы. ТАСС подчеркивает, что проверка проводится в нескольких регионах. Baza пишет, что на территории склада работает ОМОН. По данным телеграм-канала, силовики «отлавливали нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт». Среди прочего, Baza cо ссылкой на сотрудников компании указывает, что некоторым задержанным вручили повестки в военкомат.

По информации Mash, накануне «облава мигрантов» прошла в окрестностях склада. Телеграм-канал отмечает, что протоколы за нарушение режима пребывания в стране, миграционных правил и незаконную работу получили 16 человек. Каждому из них выписали штраф, а троих выдворили из страны, подчеркивает канал.

РБК со ссылкой на пресс-службу компании отмечает, что после завершения проверки документов сотрудники возвращаются на свои места. Кроме того, в Wildberries подчеркнули, что руководство оказывает содействие полиции и делает все необходимое, чтобы склад возобновил работу в штатном режиме.