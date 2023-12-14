Весной 2023 года на фоне утечки секретных данных Пентагона Марк Милли, который на тот момент занимал пост главы Объединенного комитета начальников штабов США, рассмеялся в ответ на просьбу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного поставить Украине истребители F-16. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

WP указывает, что Милли позвонил Залужному, чтобы извиниться за утечку данных. Залужный заверил, что она не принесет Украине негативных последствий, однако просил американского коллегу поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) истребители F-16.

«Здесь не сказано, что у [Украины] есть F-16, поэтому пришлите нам несколько из них как можно скорее», — подчеркнул глава ВСУ. В ответ на эту просьбу, как утверждает источник WP, Милли рассмеялся.

18 августа Reuters передавало, что США одобрили отправку Украине истребителей F-16 из Дании и Нидерландов. Тогда агентство отметило, что передача истребителей может произойти по завершении подготовки украинских летчиков. Позднее о намерении передать F-16 Украине заявила Норвегия. В конце августа Алексей Резников, занимавший тогда пост министра обороны Украины, допустил, что ВСУ могут начать использовать F-16 весной 2024 года. В разговоре с Bild он указывал, что появление F-16 на фронте может «изменить правила игры» в военных действиях. Издание подчеркивало, что в настоящее время превосходство в воздухе принадлежит России. Глава российского МИДа Сергей Лавров в июле предупреждал, что Москва расценит появление у Украины американских истребителей как угрозу в ядерной сфере со стороны Запада.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, не увидел в утечке данных «никаких преимуществ». «Все, что так или иначе заранее информирует [Россию], является минусом для нас», — объяснил украинский глава. Он также добавил, что утечка может негативно сказаться на репутации Вашингтона.

Несмотря на такую позицию Зеленского в данном вопросе, утечки не разорвали отношения по обмену разведданными с Киевом, отметил бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны в разговоре с изданием. В способности США хранить конфиденциальную информацию Украина, однако, все же усомнилась.

«Не делитесь с [президентом США Джо] Байденом ничем, чего вы не хотели бы видеть на первой полосе The Washington Post», — предупредил советник украинского президента Зеленского перед поездкой в Вашингтон, утверждает знакомый с разговором источник.

Какие данные «рассекретила» утечка

Американский чиновник в разговоре с The Washington Post указал, что изначально ни Пентагон, ни Белый дом, ни разведка не понимали масштабов обнародования секретных данных. Министр обороны США Ллойд Остин создал оперативную группу, которая должна была разобраться, какая информация утекла в сеть и с какой целью. WP подчеркивает, что в отличие от предыдущих утечек информации о национальной безопасности, это стала уникальной тем, что она дала общественности представление о строго засекреченных разведданных всего через несколько недель после того, как информация была предоставлена высшему военному руководству.

Утекшие документы содержали данные о потерях украинских военных, проблемах с обслуживанием поврежденной бронетехники на Украине, истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ и уязвимости системы ПВО Украины, а также оценку США длительности конфликта между Киевом и Москвой. WP отмечает, что в начале 2023 года общественное настроение в Вашингтоне по поводу боевых действий на Украине было «в целом оптимистичное», в частности, американские генералы предсказывали ВСУ успехи на поле боя. Однако, согласно утекшим документам, «втайне США питали глубокую озабоченность перспективами успеха Украины».

«Утечки показали, что публичные заявления США о войне были в лучшем случае половиной истории», — подчеркнул военный аналитик Майкл Кофман.

При этом источники издания подчеркивают, что официальные лица США пытались заверить украинцев, что преимущество, которое Россия может получить от раскрытия информации, будет незначительным. «С Украиной была проделана большая работа, чтобы убедить их, что это не повлияет на контрнаступление», — сказал американский чиновник. «К тому времени, когда появилась эта информация, мы уже приложили 110 процентов усилий, чтобы попытаться решить эту проблему», — подчеркнул еще один собеседник издания.