Население Украины может сократиться с 36 млн до 25 млн человек к 2050 году, а в случае сохранения нисходящей тенденции — достигнуть отметки в 15 млн человек к 2100 году. Об этом пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что до начала специальной военной операции население страны насчитывало около 41 млн человек. После начала боевых действий не менее 5 млн человек покинули страну.

Одновременно с этим, число смертей почти в три раза превысило показатели рождаемости, пишет WP со ссылкой на данные украинского министерства юстиции. Журналисты обращают внимание на то, что приведенные оценки являются приблизительными, а реальные цифры могут оказаться гораздо ниже.

Издание отмечает, что сокращение населения может оказать сильное влияние на экономическое состояние страны, ее политическую стабильность, этнический состав и способность к вооруженной обороне в будущем.

С целью повышения рождаемости правительство запустило ряд инициатив, которые включают в себя создание центров по интеграции для граждан, оказавшихся за рубежом, чтобы держать их в курсе о возможностях трудоустройства на Украине, а также бесплатное лечение бесплодия для военнослужащих и их семей.

Демографический спад не уникален для Украины, так как за последние годы с этой проблемой столкнулись многие страны из «развитого мира», пишет WP. В частности, государства Восточной Европы, включая Россию, столкнулись с одним из самых резких спадов рождаемости, увеличением доли ранней смертности и проблемами, связанными с миграцией.

Как отмечает издание, даже до начала боевых действий демографические показатели Украины были «одними из худших в мире». Исторически низкая рождаемость стала причиной сравнительно малого числа мужчин в возрасте от 20 до 30 лет.

Украинские чиновники выражают надежду на то, что им удастся побудить покинувших страну граждан, среди которых есть много образованных специалистов и женщин репродуктивного возраста, приехать обратно после завершения специальной военной операции. Однако данные опроса киевского Центра экономической стратегии, опубликованного 20 февраля, говорят о том, что «менее половины украинских беженцев» выразили готовность вернуться домой.

The Washington Post обратило внимание на июльскую публикацию Фонда ООН в области народонаселения, где говорилось о снижении коэффициента рождаемости на Украине ниже отметки в 1.0 на одну женщину. В 2001 году аналогичный показатель составлял 1.1, в то время как коэффициент замещения составляет 2.1.

Как отметил бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов, после окончания боевых действий Украине будет необходимо совершить переход к менее крупному государству с более высоким уровнем образования, сделать акцент на развитие технологий, оборонную индустрию и сельское хозяйство.

По мнению эксперта, это также будет означать необходимость привлечения большого количества рабочей силы из-за рубежа, иначе страна столкнется со «старением и сокращением населения». Он также отметил, что это вызовет в стране широкую дискуссию на тему национальной идентичности.