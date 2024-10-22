Численность населения Украины с начала российской военной операции сократилась на 10 млн человек — это примерно четверть от общего числа граждан страны. Об этом заявила глава департамента по Восточной Европе и Центральной Азии Фонда ООН в области народонаселения Флоренс Бауэр в ходе пресс-конференции в Женеве.

Среди причин сокращения населения Украины в ООН назвали отъезд населения, снижение уровня рождаемости и гибель людей в ходе военного конфликта.

«Уровень рождаемости резко снизился и в настоящее время составляет около одного ребенка на женщину. Это один из самых низких показателей в мире», — сказала Бауэр, слова которой приводит Reuters.

Как отмечает агентство, для сохранения численности населения на одну женщину должно приходиться 2,1 рождения.

На момент распада СССР в 1991 году население Украины составляло более 50 млн человек. В 2021 году — последнем перед полномасштабными военными действиями — в стране жили около 40 млн человек.

По словам Бауэр, точно оценить масштабы влияния военной операции России на численность населения Украины можно будет после окончания конфликта, когда будет возможна полная перепись населения.

Региональный директор отметила, что в качестве беженцев Украину покинули 6,7 млн человек. «Некоторые районы в основном обезлюдели: молодежь покидает эти районы, остаются пожилые, и многие люди умерли вследствие конфликта», — сказала она.

В начале октября «Украинская правда» писала, что к 2051 году население Украины может сократиться до 25 млн человек. Издание ссылалось на подготовленную украинским кабмином стратегию демографического развития.