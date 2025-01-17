Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал крайне правым сторонникам, что продолжит военную операцию в секторе Газа после завершения первого этапа перемирия и освобождения заложников палестинским движением ХАМАС. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три источника, «знакомых с ходом переговоров».

Издание отмечает, что голосование по соглашению с палестинскими боевиками было решено перенести на фоне продолжающихся переговоров Нетаньяху с крайне правыми сторонниками. Часть сторонников Нетаньяху осудила сделку по обмену израильских заложников на 1 300 человек, осужденных за терроризм, посчитав такой шаг «преждевременным».

В частности, министр безопасности Израиля, лидер крайне правой партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир заявил, что выйдет из правительственной коалиции, если парламент ратифицирует соглашение об обмене. Он также отметил, что готов будет рассмотреть возвращение в правительство, если военные действия возобновятся.

Другой ключевой союзник израильского премьера — министр финансов Бецалель Смотрич сказал, что его партия «Религиозный сионизм» останется в правительстве Нетаньяху только при условии, что война продолжится «с еще большей силой, в полную мощь и в новом виде, пока мы не достигнем окончательной победы».

Как утверждают Смотрич и Бен-Гвир, прекращение огня несет угрозу для страны и приведет к появлению в Газе сотен боевиков прежде, чем у Израиля появится возможность ликвидировать движение ХАМАС в анклаве. Они также выразили уверенность в том, что отвод войск в рамках соглашения на долгое время закроет для Израиля возможность занять эту территорию.

В соответствии с соглашением между Израилем и ХАМАС, в ходе первой стадии перемирия должно пройти обсуждение второй стадии прекращения огня. В случае, если договоренность будет нарушена до этого, около половины заложников, а также множество израильских военнослужащих, останутся у ХАМАСа, отмечает издание.

До объявления о сделке между сторонами один из высокопоставленных израильских чиновников подчеркнул, что соглашение о первом этапе перемирия не станет всеобъемлющим договором о мире, а послужит лишь для прекращения огня «на многие недели».