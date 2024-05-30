Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может стать консультантом экс-президента США Дональда Трампа, если он победит на выборах в ноябре 2024 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным источников издания, роль Маска еще до конца не проработана, но, скорее всего, она может быть связана с безопасностью границ и экономикой — по этим темам бизнесмен стал высказываться более активно.

В материале говорится, что Маск стал одним из организаторов «секретного ужина для десятка бизнесменов» в Лос-Анджелесе, на котором присутствовали инвестор Нельсон Пельтц, основатель PayPal Питер Тиль и экс-министр финансов США Стивен Мнучин.