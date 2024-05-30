Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск может стать консультантом экс-президента США Дональда Трампа, если он победит на выборах в ноябре 2024 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным источников издания, роль Маска еще до конца не проработана, но, скорее всего, она может быть связана с безопасностью границ и экономикой — по этим темам бизнесмен стал высказываться более активно.
В материале говорится, что Маск стал одним из организаторов «секретного ужина для десятка бизнесменов» в Лос-Анджелесе, на котором присутствовали инвестор Нельсон Пельтц, основатель PayPal Питер Тиль и экс-министр финансов США Стивен Мнучин.
«Группа собралась в современном фермерском доме предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса на вершине Голливудских холмов. <…> Дискуссия временами сосредотачивалась на том, как участники могут финансово поддержать предвыборную кампанию Трампа вне поля зрения общественности», — говорится в материале.
Говоря о причинах такого сотрудничества, один из источников, приближенный к Маску, заявил, что предприниматель «обеспокоен направлением, в котором развиваются США, в том числе либеральной повесткой: программами разнообразия, равенства и инклюзивности».
Источники WSJ также сообщают, что Маск проинформировал экс-главу президента о разработке проекта по предотвращению фальсификации данных на выборах, который был создан основателем SpaceX совместно с Пельтцем.
Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года. Трамп и Байден являются основными претендентами на выдвижение. Опрос издания The New York Times показал, что Трамп опережает Байдена в Пенсильвании, Аризоне, Мичигане, Джорджии и Неваде — ключевыми штатами для победы на президентских выборах.
22 мая Маск заявил в соцсети X о готовности стать ведущим дебатов Трампа и Байдена «при участии независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего». Первые предвыборные дебаты кандидатов должны состояться 27 июня на телеканале CNN. В сентябре на ABC запланирован второй раунд.