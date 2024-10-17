США решили готовить к управлению истребителями F-16 молодых украинских курсантов, а не только опытных военнослужащих, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По данным газеты, это может сдвинуть сроки, когда у Украины появится полноценная эскадрилья F-16.

По словам источников издания, такое решение связано с нехваткой опытных украинских пилотов со знанием английского языка, которых можно было бы освободить от участия в боевых действиях. Некоторые источники также заявили, что, с точки зрения Вашингтона, молодые курсанты будут более открыты для обучения по западному стандарту.

Полноценная эскадрилья — 20 самолетов F-16 и 40 пилотов для их управления — появится у Украины не ранее весны или лета 2025 года, сообщил собеседник WSJ, знакомый с программой обучения. Такие сроки он назвал без учета решения о привлечении к обучению молодых курсантов.

Издание уточняет, что первые украинские пилоты, которых учили управлению F-16, имели многолетний опыт полетов на советских истребителях и могли пропустить базовую летную подготовку. Курсантам же придется сначала потратить год на обучение полетам на базах в Великобритании и Франции и лишь после этого перейти на курс обучения F-16 в американском штате Аризона и Румынии.

Высокопоставленный представитель Пентагона в беседе с WSJ отметил, что опытные служащие Воздушных сил ВСУ по-прежнему принимаются к обучению.

«Мы все еще принимаем опытных пилотов. Но есть и те, у кого нет такой подготовки и опыта пилотирования», — сказал он.

Обучение пилотов ВВС США от начала до конца длится около двух лет, сообщил отставной генерал-лейтенант Дэвид Дептула. После обучения западные пилоты, как правило, месяцами летают на учениях, прежде чем приступить к выполнению боевых задач.

Для опытных украинских пилотов срок обучения был сокращен до шести-девяти месяцев, а после обучения они переходят непосредственно на поле боя, поскольку из-за продолжающихся боевых действий у них нет времени продолжать тренироваться. На данный момент обучение управлению F-16 прошли 12 украинских летчиков, 11 из них сейчас летают.

В конце августа этого года Украина потеряла первый переданный ей истребитель F-16. В результате катастрофы погиб пилот, подполковник ВСУ Алексей Месь, который одним из первых украинских пилотов начал обучение полетам на F-16 в США.

В Генштабе ВСУ тогда заявили, что военные применили F-16 «при отражении ракетного удара со стороны России». Воздушные силы ВСУ подчеркнули, что Месь «ценой собственной жизни» отражал атаку, выполняя боевое задание.