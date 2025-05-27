Американские военные усиливают свое присутствие в Северной Европе на фоне опасений за будущее НАТО и возможной войны с Россией, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Союзники по альянсу провели совместные военные учения под руководством США на шведском острове Готланд неподалеку от побережья Калининградской области.

Север Европы и государства Балтии оказались в центре военного планирования США и могут стать полигоном для испытаний НАТО, поскольку Вашингтон хочет видеть Североатлантический альянс более «смертоносным».

Решающую роль в этом сыграет доступ североевропейских и балтийских стран к морским путям, территориям и энергетическим ресурсам, отмечает WSJ.

«Даже несмотря на то, что [президент США Дональд] Трамп вверг НАТО в исторический кризис, поставив под сомнение его эффективность, американские военные удваивают свои силы в Северной Европе», — говорится в материале газеты.

Стратегически важным местом для НАТО становится шведский остров Готланд, который после многих лет демилитаризации может превратиться в центр логистики и контроля над морскими коммуникациями.

На прошедших трехнедельных учениях на Готланде военные из США, Великобритании, стран Северной Европы и Балтии отрабатывали возможные сценарии войны. WSJ называет целями учений «сдерживание российской агрессии» и «более прочную интеграцию союзников в стратегическом уголке Европы», включая недавно вступивших в альянс Финляндию и Швецию.

«Некоторые европейские чиновники опасаются, что приверженность Америки трансатлантическому альянсу ослабевает, учитывая критику Трампа и его заявленное желание сократить военное присутствие за рубежом, но американские военные командиры заявляют, что их позиция остается твердой», — подчеркивает WSJ.

«С точки зрения армии США, мои приказы не изменились», — сказал газете заместитель начальника штаба по операциям армии США в Европе и Африке Эндрю Саслав.

Ранее The New York Times сообщила, что глава НАТО Марк Рютте намерен не допустить открытого конфликта на ближайшем саммите альянса в Нидерландах из-за разногласий США и Европы по Украине. Мероприятие запланировано на 24-25 июня.