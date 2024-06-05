Состояние президента США Джо Байдена ухудшается, он все хуже концентрируется на государственных делах. Об этом пишет издание Wall Street Journal (WSJ) после разговора с более чем 45 политиками, входящими в его окружение.

Когда Байден встречался с представителями Конгресса, чтобы обсудить с ними вопрос о финансировании Украины, он «временами говорил так тихо, что некоторые участники конференции с трудом могли его расслышать», рассказали пять человек, знакомые с ходом переговоров. Они также отметили, что президент США читал с подготовленных для него шпаргалок, «чтобы сделать очевидные выводы», и прерывал свою речь долгими паузами, во время которых «мог так долго закрывать глаза, что некоторые в комнате задавались вопросом, не отключился ли он», пишет WSJ.

В феврале 2024 года президент США беседовал «один на один» со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Разговор затронул изменения политики администрации Байдена. После встречи с президентом Джонсон якобы был обеспокоен тем, что Байден «забыл детали своей собственной политики», рассказали WSJ шесть человек, знакомые с ситуацией.

Помимо этого, издание напомнило, что Байден не раз допускал оговорки. Во время февральского сбора средств в Нью Йорке Байден сказал, что общался с умершим в 2017 году канцлером Германии Гельмутом Колем на встрече «Большой семерки» в 2021 году. В том же месяце на другом мероприятии по сбору средств он сказал, что во время саммита G7 разговаривал с бывшим президентом Франции Франсуа Миттераном, который умер в 1996 году.

WSJ уточняет, что Байден на протяжении многих лет сохранял репутацию «мастера ведения переговоров»: он разбирался в деталях проблем и мог быстро просчитать и понять мотивы и потребности своих оппонентов. Однако за последний год его репутация сильно ухудшилась. Среди более чем 45 политиков, опрошенных WSJ, больше всего критиковали Байдена республиканцы, но и некоторые демократы заявили, что президент «показал свой возраст».

Джо Байдену 81 год. Это делает его самым пожилым человеком, когда-либо занимавшим пост президента.