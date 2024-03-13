Впервые с 1912 года бывший президент США на выборах будет конкурировать с действующим: и Дональд Трамп, и Джо Байден преодолели необходимую для выдвижения 50-процентную отметку при сборе голосов партийных делегатов, пишет The Washington Post (WP).

Праймериз Республиканской и Демократической партий в Джорджии, Миссисипи и Вашингтоне состоялись 12 марта. Демократы также провели праймериз за границей и на Северных Марианских островах, а республиканцы — кокусы на Гавайях. У Демократической партии борьба между потенциальными кандидатами шла за 254 голоса, а у Республиканской — за 161 голос.

Для того чтобы получить формальное право на выдвижение от партии на президентские выборы, Трампу надо было получить голоса минимум 1215 партийных делегатов, а Байдену — 1968 голосов.

Внутрипартийную конкуренцию Трампу изначально составляла бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, но 6 марта она объявила о снятии своей кандидатуры, после чего у бывшего президента фактически не осталось соперников среди республиканцев. Тем не менее, как пишет The New York Times, праймериз республиканцев продолжатся по до начала июня, как и было запланировано изначально.

У Байдена при этом все еще есть конкурент внутри Демократической партии — это известная американская писательница Марианна Уильямсон, автор бестселлеров «Любовь! Верните ее в свою жизнь. Курс на чудеса» и «Духовный способ сбросить вес: 21 урок здоровья, стройности и душевного равновесия». В начале февраля она решила приостановить участие в предвыборной гонке, а к концу месяца объявила, что возобновляет борьбу, чтобы не допустить победу Трампа. Пока Уильямсон не смогла заручиться поддержкой ни одного партийного делегата.

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Associated Press отмечает, что в нынешнем году путь Байдена к выдвижению кандидатом в президенты от демократов, похоже, куда короче, чем в 2020-м, — даже несмотря на опасения по поводу его возраста и связанных с этим проблем.

«Байден достиг этого рубежа за 38 дней — быстрее, чем 43 дня, которые потребовались его предшественнику Дональду Трампу, который выдвигался на выборы в статусе действующего президента в 2020 году. Бараку Обаме, когда тот пытался переизбраться на президентский пост в 2012 году, потребовалось почти в три раза больше времени», — отмечает агентство.

В 2016 и 2020 годах праймериз демократов затянулись из-за «серьезного вызова» со стороны сенатора Берни Сандерса, который не позволил Байдену и Хиллари Клинтон гарантировать их выдвижение до начала до июня. В 2008 году схожая ситуация произошла с Обамой из-за сильных позиций Клинтон. «В 2024 году Байден не столкнулся с этой проблемой», — подчеркивает АР.

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Еще весной 2023 года Сандерс объявил, что не собирается конкурировать с действующим президентом и призвал других известных демократов отказаться от участия в гонке, поэтому главными соперниками Байдена на праймериз оказались Уильямсон и конгрессмен Дин Филлипс.

АР отмечает, что Байден пользовался многочисленными преимуществами действующего главы государства, включая поддержку партийных организаций штатов.