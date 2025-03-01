Министр обороны США Пит Хегсет пригрозил во время разговора с чиновниками Мексики, что американские военные готовы предпринять «односторонние действия» против мексиканских наркокартелей. Об этом пишет The Wall Street Journal. Мехико опасается, что Вашингтон начнет военную операцию, уточняет издание.

По словам собеседников WSJ, свои угрозы Хегсет озвучил 31 января во время разговора с высшими военными должностными лицами Мексики. Также он заявил, что мексиканское правительство находится в сговоре с местными картелями.

Отдельно американский чиновник отметил, что если Мехико не предпримет в ближайшее время шаги для сокращения потока наркотиков (фентанила) и мигрантов в США, а также не решит вопрос с картелями, то американские военные предпримут «односторонние действия».

«Высшее руководство Мексики было шокировано и возмущено, так как сочло, что он [Хегсет] допустил проведение военных действий США на территории Мексики», — заявили собеседники WSJ.

В тот же день Хегсет признал, что обсуждал стратегию с президентом США Дональдом Трампом. Позднее тот сообщил, что 4 марта будут введены пошлины в размере 25% на мексиканские товары, если Мексика не сократит поток мигрантов, наркотиков, а также не разберется с картелями.

Санкции должны были ввести 3 февраля, но президент Мексики Клаудия Шейнбаум сумела это отсрочить, направив на границу 10 тыс. военных в рамках усиления контроля. Кроме того, власти республики передали США 29 крупных наркоторговцев.

Однако после угроз Хегсета, как уточняется в статье, Мексика стала опасаться, что Вашингтон, помимо нанесения ущерба экономике республики, может начать боевые действия, чтобы усилить давление на Мехико и добиться своего.

Сейчас мексиканская сторона стремится достичь тех результатов в борьбе с мигрантами и наркотиками, которые американская сторона сочла бы приемлемыми.

Еще один вариант, который Мексика предложила США в качестве компромисса, касаются санкций против Китая, пишет WSJ.

Ранее мексиканские власти конфисковали электронику китайского производства и другие товары, которые, как считается, нарушают правила импорта, приостановили открытие завода китайского производителя электромобилей BYD, запустили программу по замещению импорта из Китая и начали антидемпинговые расследования в отношении импорта различных китайских товаров.

Кроме того, уточняется в статье, 27 февраля прошла встреча бывших американских и мексиканских военных и торговых чиновников, сотрудников Конгресса, аналитиков и экспертов, которые в течение трех часов изучали последствия нанесения ударов по Мексике. В рамках этих «учений» рассматривались варианты экономических последствий для обеих стран, в том числе закрытие границ, а также «гражданские беспорядки и вспышки насилия».

Примерно в тот же период Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Наркотики по-прежнему поступают в нашу страну из Мексики и Канады в очень больших и неприемлемых количествах».

WSJ также отмечает, что ранее Хегсет посетил границу с Мексикой, а также военно-морскую базу США в заливе Гуантанамо. Когда министра спросили, исключает ли он нанесение ударов по Мексике, тот ответил: «Все варианты будут рассмотрены».