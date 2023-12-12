Европейские страны оказались демилитаризованы из-за того, что полагались на отсутствие очевидных угроз и военное доминирование США, но на фоне российской военной операции на Украине такое положение дел вызывает беспокойство, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам Энтони Кинга, профессора военных исследований в Университете Уорика (Великобритания), Европа «систематически демилитаризировала себя, потому что ей не нужно было тратить деньги» на оборону. «Они [европейцы], по сути, ушли спать», — сказал Кинг изданию.

По оценке WSJ, военная операция России на Украине ясно продемонстрировала глубину этой проблемы.

«Хотя совокупная экономическая и промышленная мощь стран НАТО превосходит мощь России и ее союзников, мы позволяем себя превзойти. Украина сейчас находится в состоянии войны на истощение, и если мы всерьез не займемся производством боеприпасов, то угроза войны, скорее всего, приблизится к нам», — заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Как отмечает газета, в течение десятилетий после окончания холодной войны западные правительства не видели проблемы в ослабленных европейских армиях из-за роли США, которые, обладая огромной военной мощью, поддерживали страны НАТО и оборонную политику в Европе. В прошлом году на долю США приходилось почти 70% расходов НАТО на оборону, напоминает WSJ.

Издание подчеркивает, что тревога возросла на фоне того, как США перешли к «более изоляционистской позиции», а на фоне боевых действий на Украине вновь появилось осознание «потенциальной угрозы Европе со стороны России». Согласно публикации, «мало кто сомневается в способности Москвы полностью перевооружиться в течение трех-четырех лет», если Россия в конечном итоге одержит победу на Украине.

Большая часть промышленного потенциала Европы по производству оружия оказалась подорвана за годы бюджетных сокращений, и изменить ситуацию непросто, подчеркивает WSJ. Это связано с тем, что большинство правительств сталкиваются с медленным экономическим ростом и старением населения, а также политической оппозицией, выступающей против сокращения расходов на социальные нужды для финансирования обороны.

Как отмечается в статье, войны в Афганистане и Ираке в сочетании с сокращением военного бюджета привели к тому, что большинство европейских армий подходят для операций против повстанцев в отдаленных странах, но плохо оснащены для борьбы с хорошо вооруженным противником в изнурительной сухопутной войне, подобной боевым действиям на Украине.

По данным военной разведки Эстонии, если бы вооруженный конфликт на Украине прекратился сегодня, у России ушло бы от трех до пяти лет на восстановление потенциала до уровня, который позволил бы ей «напасть на другую страну», пишет WSJ.

«Трудно представить сценарий, при котором Россия не восстановится. К концу 2020-х годов она сможет извлечь много собственных уроков и выставить внушительную армию, которая может представлять угрозу [для Европы]», — считает замдиректора британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Малкольм Чалмерс.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ноябре назвал «истеричным» заявление президента Чехии Петра Павела о том, что страны НАТО рассматривают Россию «как угрозу номер один в Европе». Не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот, отметил он.