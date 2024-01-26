Не менее 16 редких православных икон, часть которых датирована VI веком, тайно вывезли с территории Украины во Францию в 2023 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ). Некоторые иконы сейчас представлены на экспозиции в Лувре.

По информации издания, в мае 2023 года 16 редких икон, которые являются памятниками культуры VI-VII веков, вывезли из украинского Национального музея искусств им. Богдана и Варвары Ханенко в Париж, чтобы «защитить от бомбардировок». Пять реликвий почти сразу включили в экспозицию выставки «У истоков священного образа» в Лувре. Еще 11 икон находятся в музейном хранилище, их должны отреставрировать мастера парижского музея.

Иконы вывезли из Украины «в условиях строжайшей секретности», пишет WSJ. Для транспортировки их поместили в специальные контейнеры с климат-контролем и под военным конвоем направили во Францию через Польшу и Германию.

«Никто, кроме узкого круга, не знал, что мы этим занимаемся», — рассказал изданию глава отдела византийского и восточно-христианского искусства Лувра Максимильен Дюран.

О планах выставить в Лувре вывезенные с Украины византийские иконы VI-VII веков стало известно в июне 2023 года. Как писал «Коммерсантъ», четыре из них — «Мученик и мученица», «Иоанн Предтеча», «Богоматерь с младенцем» и «Святые Сергий и Вакх» — принадлежат к числу редких молельных образов, написанных красками на дереве. Еще 11 икон направили в реставрационные мастерские.

Летом 2023 года власти Украины и ЮНЕСКО договорились вывезти из Киево-Печерской лавры мощи и другие ценности под предлогом “спасения от российских ракетных ударов”. Реликвии хотели передать на хранение европейским музеям.