Президент США Дональд Трамп намерен смягчить ряд таможенных пошлин для автопроизводителей, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Кроме того, им будут возмещены уже выплаченные тарифы.

По словам собеседников WSJ, смягчение пошлин освободит автопроизводителей и от других тарифов, в том числе на сталь и алюминий. Администрация президента США также пересмотрит таможенные пошлины на импорт запчастей для машин, которые должны вступить в силу 3 мая и составить 25%.

Как отмечает WSJ, эти шаги дадут автопроизводителям время на перенос цепочек поставок запчастей обратно в США и станут стимулом для компаний в краткосрочной перспективе.

«Эта сделка станет крупной победой торговой политики президента [США Дональда Трампа], поскольку она вознаградит компании, которые уже производят продукцию внутри страны, и предоставит возможность производителям, которые выразили готовность инвестировать в Америку и расширять внутреннее производство», — пояснил американский министр торговли Говард Лютник.

Решение о смягчение таможенных тарифов США для автопроизводителей поддержал Ford. В компании считают, что политика, направленная на стимулирование экспорта и обеспечение доступных цепочек поставок, способствует росту внутреннего рынка.

«Мы продолжим тесно сотрудничать с администрацией в поддержку видения президента о здоровой и растущей автомобильной промышленности в Америке», — сказал исполнительный директор Ford Джим Фарли.

2 апреля Трамп подписал указ о введении «взаимных пошлин» на товары торговых партнеров, которые, по мнению его администрации, создали нетарифные барьеры для американских товаров. На следующий день американский глава ввел таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили. Также президент США заявил, что намерен ввести 25% пошлины на запчасти не позднее 3 мая.

Reuters отмечает, что таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили не вводить пошлины на импортные запчасти, поскольку это может привести к сокращению продаж автомобилей и повышению цен.