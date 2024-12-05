Американец Дэниел Лофтус, который в 2021 году штурмовал Капитолий США, пытался присоединиться к российским военным для участия в боевых действиях на Украине. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на судебные документы.

Во время штурма Капитолия США в январе 2021 года сторонники республиканца Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов выборов, прошедших в ноябре 2020 года. На тех выборах Трамп проиграл демократу Джо Байдену, но своего поражения не признал.

Как пишет WSJ, за участие в беспорядках в Капитолии Лофтус в марте 2022 года был приговорен к трем годам условно.

Тем не менее 28 октября 56-летний житель Техаса попытался вылететь в Турцию, чтобы оттуда отправиться в Грузию и в дальнейшем получить визу в Россию на 90 дней. Как сообщил федеральный прокурор Эли Росс, об этом сам Лофтус рассказал агентам ФБР.

По словам Лофтуса, он общался с неким живущим в России человеком по имени Гриша, который собирался связать его с российскими военными. Американец пять или шесть раз переводил Грише по $1,2 тыс. на снаряжение для российских солдат, уточнил прокурор.

«Когда Лофтуса спросили, стал бы он воевать на стороне России в нынешнем конфликте, он ответил: “Да”», — сказал Росс.

Лофтуса задержали в Айове через три дня после его попытки вылететь в Турцию.

В середине сентября стало известно, что подозреваемый в попытке покушения на республиканца Дональда Трампа 58-летний Райан Рут активно поддерживал Украину и заявлял о необходимости «сжечь Кремль». После начала военных действий на Украине Рут отправился в эту страну, однако ему было отказано во вступлении в ВСУ.

Рута задержали после того, как сотрудники Секретной службы 15 сентября заметили высунутый им из кустов ствол на территории гольф-клуба, где играл Трамп. Республиканец, который на тот момент был только кандидатом на пост главы США, от действий Рута не пострадал. В ноябре Трампа переизбрали на новый президентский срок.