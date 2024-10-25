Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск с конца 2022 года поддерживает регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. В Кремле эти данные назвали «ложными».

По словам действующих и бывших чиновников США, Европы и России, обсуждения между Маском и Путиным затрагивают личные темы, бизнес и геополитическую напряженность.

В какой-то момент Путин попросил Маска не активировать над Тайванем спутниковую систему Starlink, которая принадлежит его компании SpaceX, утверждают источники WSJ. По их словам, это было сделано в качестве «одолжения» лидеру КНР Си Цзиньпину.

Маск призывает на предстоящих президентских выборах в США голосовать за республиканца Дональда Трампа и, по оценке WSJ, может «найти себе роль» в его администрации, если тот победит. По словам Маска, видеть главой государства соперницу Трампа, демократку Камалу Харрис «было бы жестоким и необычным наказанием».

Хотя США и их союзники в последние годы перестали общаться с Путиным, диалог Маска с российским президентом может свидетельствовать о возобновлении взаимодействия и подтвердить выраженное Трампом желание заключить сделку по Украине, сказано в публикации WSJ.

Отмечается, что контакты Маска с президентом России вызывают обеспокоенность у некоторых сотрудников нынешней администрации США, учитывая «роль Путина как одного из главных противников Америки».

По данным издания, информация о «кремлевских контактах» Маска, похоже, является для властей тщательно охраняемым секретом. Несколько чиновников Белого дома заявили, что не знали об этих контактах. Учитывая растущую вовлеченность Маска в кампанию Трампа, тема «крайне деликатна», говорится в статье.

Сам Маск на запрос о комментарии не ответил, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил WSJ, что Путин говорил с Маском лишь раз — это был телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили «космос, а также нынешние и будущие технологии».

По словам Пескова, «регулярных бесед» с Маском ни Путин, ни другие чиновники Кремля не проводили. На брифинге 25 октября Песков назвал данные WSJ «абсолютно ложной информацией».

«У Путина был один контакт с Маском <…>, это было до 2022 года, они говорили по телефону. Разговор скорее носил ознакомительный характер: говорили о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего», — сказал Песков.

С кем еще общался Маск

В октябре 2022 года Маск заявил, что говорил с Путиным только раз. Тогда он рассказал в соцсети X, что разговор состоялся примерно в апреле 2021 года и касался космоса.

Тем не менее, по сведениям WSJ, после этого были и другие разговоры, включая диалоги Маска с другими высокопоставленными российскими чиновниками, состоявшиеся уже после 2022 года. В числе собеседников Маска газета называет замруководителя администрации главы государства Сергея Кириенко (о чем они говорили, изданию неизвестно).

После начала Россией боевых действий на Украине в феврале 2022 года Маск высказался в поддержку Киева и даже заявил, что вызывает Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина, напоминает WSJ.

Помимо того, Украине были переданы терминалы Starlink (к июлю 2022 года их количество уже составляло 15 тыс.), но позже взгляды Маска на российско-украинский конфликт, похоже, изменились, пишет газета.

В частности, ВСУ не смогли применить терминалы Starlink для управления морскими беспилотниками с целью атаковать российскую военно-морскую базу в Крыму. Украина пыталась убедить Маска активировать сервис Starlink в этом районе, но безуспешно.

В самой SpaceX подчеркивали, что спутниковый интернет-сервис Starlink «никогда не предназначался для использования в качестве оружия». Согласно условиям контракта с украинскими властями, связь Starlink может использоваться Украиной только для мирных целей, таких как обеспечение интернетом больниц, банков и мирных жителей, говорили в компании.

WSJ считает, что действия Маска «совпали» с «давлением» со стороны Москвы. В качестве примера приводится случай, когда в мае 2022 года глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Маску «придется отвечать по-взрослому» за поставку Пентагоном систем связи Starlink украинскому «Азову»*.

Позже в том же году Маск регулярно общался с «высокопоставленными россиянами», утверждает источник WSJ. По его словам, Кремль якобы оказывал давление на бизнес Маска, имели место «неявные угрозы в его адрес».

Маск ранее уже не раз выступал с заявлениями, которые можно расценить как пророссийские. В частности, он предлагал свой план мирного урегулирования между Россией и Украиной, который предусматривал, что Украина остается нейтральным государством, а Крым «формально входит в состав России, как это было с 1783 года — до ошибки [главы СССР Никиты] Хрущева». В Киеве этот план раскритиковали.

* признан в России террористической организацией и запрещен