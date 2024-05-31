Западные санкции и экспортные ограничения против России, Ирана, Венесуэлы, Северной Кореи и Китая привели к возникновению глобальной теневой экономики. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Финансовые и торговые санкции оказали давление на экономику попавших под ограничения стран, усложнив доступ к западным товарам и рынкам. Однако Китай все чаще сводит на нет усилия США путем укрепления торговых связей, пишет издание со ссылкой на таможенные данные и западных чиновников.

Блок попавших под санкции стран теперь обладает достаточно развитой экономикой, чтобы противостоять Вашингтону в финансовой войне, и ведет торговлю широким спектром товаров ― от беспилотников и ракет до золота и нефти, отмечает WSJ.

Торговые потребности стран из «санкционного блока» совпадают. Китай по «значительно сниженным» ценам получает нефть от трех крупнейших стран ОПЕК ― Венесуэлы, Ирана и России. Те, в свою очередь, получают прибыль, которую могут использовать для покупки санкционных товаров в Китае, говорится в публикации.

«Доходы от продажи нефти Китаю поддерживают иранскую и российскую экономики и подрывают западные санкции”, — считает эксперт аналитического центра в Вашингтоне Кимберли Донован.

Она назвала страны из описанного WSJ блока «осью уклонения». Эти государства используют для торговых расчетов китайскую валюту и платежные системы, что ограничивает доступ властей западных стран к финансовым данным и ослабляет их способность обеспечить соблюдение санкций, говорит Донован.

Согласно таможенным данным, на которые ссылается газета, китайская компания Poly Technologies, находящаяся под американскими санкциями, с сентября по декабрь 2023 года совершила около 20 поставок в адрес Улан-Удэнского авиационного завода, против которого также действуют ограничения Вашингтона.

«Китай осуществляет нормальный экономический и торговый обмен с соответствующими странами на основе равенства и взаимной выгоды», — заявил WSJ пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй.

По его словам, торговые операции совершаются в соответствии с международным правом, являются законными и легитимными, «поэтому их следует уважать и защищать».

В свою очередь, Иран, как пишет WSJ, поставляет Венесуэле оружие, оборудование для энергетической инфраструктуры и другие товары, попадающие под санкции. В обмен Тегеран получает золото с месторождений Ориноко.

В конце апреля Госдепартамент США пригрозил ввести новые санкции против нескольких компаний Китая, если они продолжат поставлять Москве компоненты или товары двойного назначения.

По мнению Вашингтона, Пекин остается для России главным каналом поставок машинного оборудования и микроэлектроники. МИД Китая в свою очередь призвал США «не пересекать красную линию» в том, что касается суверенитета и развития страны. Пекин также неоднократно подчеркивал, что не является участником конфликта на Украине и не поставляет вооружения ни одной из сторон.