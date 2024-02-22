Президент России Владимир Путин считает высказывание главы США Джо Байдена, который назвал российского лидера «сумасшедшим сукиным сыном», «адекватной реакцией» на его недавнее заявление о том, что для Москвы на посту американского президента предпочтительнее Байден, а не Дональд Трамп. Такое мнение глава государства выразил в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

21 февраля на вечере по случаю сбора средств на предвыборную кампанию Джо Байден назвал Владимира Путина crazy S.O.B. («сумасшедшим сукиным сыном»). Эти слова он использовал в контексте ядерной угрозы. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президенту США «должно быть стыдно» за использование нецензурной лексики.

«Вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительней в качестве будущего президента США, и я сказал, что мы будем работать с любым президентом, но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтителен… И, судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав, потому что это — адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны», — сказал Путин, отвечая на просьбу Зарубина прокомментировать слова Байдена.

Президент также отметил, что после того, как он назвал наиболее предпочтительным вариантом лидера демократов Байдена, американский президент не мог сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

«Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения, и это реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав», — добавил Путин.

Днем 22 февраля на высказывание Байдена также отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением “сумасшедший сукин сын”, пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — написала она в своем телеграм-канале.

Спустя несколько часов посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва направила в Госдепартамент США жесткую ноту протеста «о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента».

По словам дипломата, ситуацию с высказыванием Байдена в адрес Путина «вряд ли получится урегулировать простыми извинениями».

«Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию. По мере приближения к ноябрьским выборам в Америке такого рода эскапады становятся рутинными», — заявил он.

Антонов добавил, что администрация США «продолжает разрушать остатки позитивного наследия российско-американских отношений» для того, чтобы спровоцировать Москву на эмоциональные ответные шаги.