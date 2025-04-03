Сотрудники Росгвардции задержали 44-летнего мужчину из Липецка, который устроил дебош в баре в центре Москвы за отказ поставить песню «Море» Муслима Магомаева. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы получили сигнал «Тревога» с охраняемого объекта на улице Усачева.

Администратор заведения указал на нетрезвого гостя, который выражался нецензурной бранью, угрожал персоналу и проявлял явное неуважение к посетителям.

«Ну хулиган я. Я дипломированный псих. Конфликт был. Муслима Магомаева не захотели поставить, песню «Море». Знаете такую?» — рассказал мужчина на видео, опубликованном в телеграм-канале Росгвардии.

По данным пресс-службы, мужчина уже привлекался к ответственности за административные правонарушения.

Задержанного передали в территориальный отдел полиции для разбирательства.

В начале марта житель Вологодской области после отказа продать ему алкоголь во внеурочное время бросил в здание магазина «коктейль Молотова». В отношении него был составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).