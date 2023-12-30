В ночь на 30 декабря подмосковные полицейские «в кратчайшие сроки» задержали подозреваемого в убийстве 90-летнего Романа Легойды — отца журналиста, главы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и руководителя пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщается в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Подмосковное управление Следственного комитета (СК) отчиталось о задержании «подозреваемого в убийстве пожилого мужчины, тело которого обнаружено на обочине дороги». Имя подозреваемого не называется, указывается только его возраст — 25 лет.

Также СК опубликовал видео допроса задержанного, на котором тот признает свою вину.





«Я подошел к нему [Роману Легойде], чтобы он подвез меня до другого магазина. Он меня подвез, я остановил его на половине дороги и показал ему нож. <…> Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — рассказал он.

По данным следствия, мужчина напал на пенсионера, чтобы украсть у него деньги. Как сообщает СК, после совершения убийства подозреваемый похитил у Романа Легойды 100 тыс. рублей. Тело убитого он оставил у обочины дороги недалеко от садового некоммерческого товарищества «Мещерино-Чурилково» в Ленинском городском округе Подмосковья.

Часть похищенных денег нашли во время обыска в съемной квартире подозреваемого, говорится в пресс-релизе СК.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы. Ход расследования дела находится на контроле в центральном аппарате СК по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина.

Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источник сообщает, что задержанный по подозрению в убийстве Романа Легойды — уроженец Брянска Адам Щербаков, участвовавший в военной операции на Украине. По данным собеседника, он встретил Легойду в подмосковном магазине, где «рассказал пожилому мужчине о своих «подвигах» на СВО» и «„поплакался“ на судьбу». В свою очередь, Легойда согласился подвезти его на свой машине до соседнего магазина, «как попросил Адам», после чего было совершено убийство.

По информации источника ВЧК-ОГПУ, Щербаков был несколько раз судим за разбои и грабежи. Как утверждает собеседника канала, в 2022 году Щербакова, находившегося в заключении в брянской колонии, завербовали в штурмовой отряд «Шторм Z» для участия в боевых действиях на Украине, однако через несколько месяцев он дезертировал.

Труп 90-летнего Романа Легойды со множеством колото-резанных ран обнаружили вечером 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Московской области. Источник РБК сообщил, что тело нашли в овраге, а доступ к нему был затруднен. «Московский Комсомолец» утверждает, что труп обнаружил прохожий, гулявший с собакой.

По данным телеграм-канала «112», на Легойду напали днем 29 декабря, когда он гулял с внуком. В то же время «МК» сообщает, в этот день пенсионер отправился за хлебом и пропал. По информации издания, ему было нанесено около 20 ножевых ранений.