18 августа на 89-м году жизни умер французский актер Ален Делон. Его называли секс-символом XX века и гигантом мирового кинематографа. За свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах. Главные события жизни и карьеры Делона — в материале RTVI.

От мясника до актера

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в коммуне Со в пригороде Парижа. Его отец Фабьен Делон владел кинотеатром, а мать работала фармацевтом. Они развелись, когда Делону было три года. Будущий актер сложно переживал разрыв родителей. Вскоре мать вышла замуж за мясника Поля Булона.

Обучение Делону давалось с трудом — его выгоняли из нескольких школ и пансионатов за плохое поведение. Однажды он попытался сбежать сам: собирался добраться до порта и уплыть на корабле в Америку вместе со своим другом. Однако их поймали и сдали в полицию.

После этого отчим устроил 14-летнего Делона помощником в свою лавку. Будучи подростком он обучился на колбасника и получил профессиональный сертификат по этой специальности.

В интервью журналисту Владимиру Познеру Делон рассказывал, что был «ужасно несчастным ребенком».

«Мои родители (а я был дитя любви) расстались, я остался как пакет, который немного мешает. Каждый со своей стороны построил новую жизнь с новыми детьми, а я… Меня посылали в колледж, в лицеи, к монахам в христианскую школу, и я был ужасно несчастным ребенком, то есть трудным. Я делал самые несусветные глупости в мире до 16-17 лет», — говорил Делон.

По его словам, закончился этот период после того, как он «завербовался в армию задолго до призыва, чтобы отправиться в Индокитай». Туда он уехал в 1953 году, после того как записался в морскую пехоту Франции. В то время страна вела войну за право сохранить свою колонию.

Делон вспоминал этот период своей жизни как время, за которое он многому научился.

«Думаю, что это стало основой всей моей жизни, моей карьеры и моей жизни по сию пору, потому что я очень рано узнал, что такое дисциплина, уважение к начальству, страх и всякое такое. И это меня, действительно, сформировало, когда я вышел оттуда. У меня была некая внешность, но не было внутреннего содержания, не было ничего кроме моей внешности», — говорил он.

В 1956-м Делон вернулся в Париж, где познакомился с актрисой Брижит Обер, которая привела его в мир кино. Впоследствии он благодарил ее и объяснял, что «никогда не мечтал стать актером», а в профессию вошел и продолжал играть «с женщинами и для женщин».

Делон отмечал, что у него никогда не было желания стать актером. «В моей семье не было никого, кто бы этим занимался. Отец был директором кинотеатра — это совсем не то, что быть актером. Мама — фармацевтом. А я мало что из себя представлял, и совсем не хотел быть актером», — рассказывал он.

«В то время были герои-любовники. Поэтому меня и взяли», — говорил Делон Познеру.

Отсутствие актерского образования и стремление быть собой

Делон дебютировал в 1957 году в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Позднее он вспоминал слова Аллегре, который сказал ему: «Ты будешь со мной работать, как ты хотел. Просто хочу попросить тебя об одном: не играй. Никогда не играй. Будь тем, кто ты есть. Говори, как ты говоришь. Двигайся, как ты двигаешься. Смотри, как ты смотришь. И не делай ничего другого сверх того, что есть ты, ты сам».

Делон следовал совету Аллегре и старался в кадре быть собой. К тому же, у него не было профильного образования, поэтому он называл себя «артистом».

«Я не актер, я — артист. <…> Артист — это личность, чаще всего, сильная личность, которую нашли однажды и она посвятила себя служению кино. Актер — это призвание. В молодости, когда хочется быть актером, поступают в школу, посещают занятия, учатся, затем становятся актером. И важнейшее отличие актера и артиста — это то, что актер играет, а артист живет. Понимаете? Это важно», — пояснял актер.

Признание публики и критиков к Делону пришло после детективного фильма Рене Клемана «На ярком солнце», который вышел на экраны в 1960 году. В том же году Делон сыграл главную роль в фильме итальянца Лукино Висконти «Рокко и его братья». В то же время Висконти познакомил Делона с театральной сценой. В 1961 году актер принял участие в постановке пьесы «Как жаль ее развратницей назвать».

В Италии Делон также успел сняться в мелодраме «Затмение» (1962) Микеланджело Антониони и эпической ленте «Леопард» (1963) Висконти.

Неудача в Голливуде, признание в Европе и работа в СССР

Завоевав признание и награды в европейском кино, Делон пробовал себя в Голливуде. Однако пробиться на главный кассовый рынок — в США — у актера не получилось. Три голливудских фильма с его участием потерпели коммерческий провал, пишет France 24.

По словам самого Делона, в Голливуде все проходило «очень хорошо», а американцы хотели, чтобы он остался. Однако Ив Аллегре сказал ему, что он француз и свою карьеру должен строить на родине. Актер прислушался к рекомендации режиссера.

«Тем более, что я не переносил жизнь в Соединенных Штатах, она мне никак не подходила. Мне нужен был Париж, я был влюблен в Париж, мне нужны были прогулки, нужно было поесть в бистро мой багет, мой тонкий багет фисель», — рассказал Делон Познеру.

В 1967 году он вернулся в Европу и снялся в двух фильмах, которые впоследствии получат признание в мировом кинематографе. Это «Искатели приключений» Роберта Энрико и «Самурай» Жан-Пьера Мельвиля.

«Самурай» называют одним из самых ярких фильмов в карьере Делона — в этой картине он сыграл Жефа Костелло, умного и тонкого наемного убийцу со сложной душевной организацией. Как пишет France 24, в ленте «ангельский образ» актера резко контрастирует с ролью одинокого, методичного киллера.

Позднее Делон снялся еще в двух фильмах Мельвиля — «Красный круг» и «Полицейский». Это были две последние ленты режиссера.

Всего в фильмографии Делона более 100 фильмов. Среди них в том числе те, которые особенно любил советский зритель. В частности, «Черный тюльпан» (1970; главного героя озвучивал Василий Лановов) и «Зорро» (1975, советский прокат — 1976).

В 1980 году Делон снялся в советском фильме режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43». Наумов считал, что участие Делона в картине очень помогло ее успеху.

«100 млн билетов было продано у нас в России, это колоссальное количество, это был рекорд в том году. Картина получила главный приз на Московском международном фестивале и еще много призов самых разных. Очень хорошо прошла во Франции и была продана во многие страны мира», — рассказывал он.

Делон работал со множеством выдающихся режиссеров, продюсировал и режиссировал кино сам. Кроме того, он выпустил несколько музыкальных композиций.

В 2017 году Ален Делон официально объявил о завершении своей актерской карьеры, однако в ноябре 2019 года вышел фильм Мишеля Денизо «Полное сходство» с его участием. В том же году актер получил «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в мировой кинематограф на 72-м Каннском кинофестивале. В 2021 году Делон заявлял о планах вернуться в кино.

Болезнь и мысли об эвтаназии

В 2019 году Делон перенес инсульт, который спровоцировал болезнь Альцгеймера. В последние годы он также боролся с раком.

После перенесенного инсульта Делон заявил швейцарскому изданию L’Illustre, что он не против сделать эвтаназию. В марте 2022 года сын актера Энтони Делон сообщил, что будет сопровождать отца, если тот решится на этот шаг.

В январе 2024 года суд ограничил дееспособность Делона и установил над ним надзор. В апреле суд поместил актера под режим усиленной опеки. В соответствии с этим решением опекун, имя которого не раскрывается, имеет право распоряжаться доходами и имуществом Делона.