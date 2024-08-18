18 августа на 89-м году жизни умер французский актер Ален Делон. Его называли секс-символом XX века и гигантом мирового кинематографа. За свою карьеру он сыграл более чем в 100 фильмах. Главные события жизни и карьеры Делона — в материале RTVI.

От мясника до актера

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в коммуне Со в пригороде Парижа. Его отец Фабьен Делон владел кинотеатром, а мать работала фармацевтом. Они развелись, когда Делону было три года. Будущий актер сложно переживал разрыв родителей. Вскоре мать вышла замуж за мясника Поля Булона.

Обучение Делону давалось с трудом — его выгоняли из нескольких школ и пансионатов за плохое поведение. Однажды он попытался сбежать сам: собирался добраться до порта и уплыть на корабле в Америку вместе со своим другом. Однако их поймали и сдали в полицию.

После этого отчим устроил 14-летнего Делона помощником в свою лавку. Будучи подростком он обучился на колбасника и получил профессиональный сертификат по этой специальности.

В интервью журналисту Владимиру Познеру Делон рассказывал, что был «ужасно несчастным ребенком».

«Мои родители (а я был дитя любви) расстались, я остался как пакет, который немного мешает. Каждый со своей стороны построил новую жизнь с новыми детьми, а я… Меня посылали в колледж, в лицеи, к монахам в христианскую школу, и я был ужасно несчастным ребенком, то есть трудным. Я делал самые несусветные глупости в мире до 16-17 лет», — говорил Делон.

По его словам, закончился этот период после того, как он «завербовался в армию задолго до призыва, чтобы отправиться в Индокитай». Туда он уехал в 1953 году, после того как записался в морскую пехоту Франции. В то время страна вела войну за право сохранить свою колонию.

Ален Делон и Роми Шнайдер в 1961 г.
AP

Делон вспоминал этот период своей жизни как время, за которое он многому научился.

«Думаю, что это стало основой всей моей жизни, моей карьеры и моей жизни по сию пору, потому что я очень рано узнал, что такое дисциплина, уважение к начальству, страх и всякое такое. И это меня, действительно, сформировало, когда я вышел оттуда. У меня была некая внешность, но не было внутреннего содержания, не было ничего кроме моей внешности», — говорил он.

В 1956-м Делон вернулся в Париж, где познакомился с актрисой Брижит Обер, которая привела его в мир кино. Впоследствии он благодарил ее и объяснял, что «никогда не мечтал стать актером», а в профессию вошел и продолжал играть «с женщинами и для женщин».

Делон отмечал, что у него никогда не было желания стать актером. «В моей семье не было никого, кто бы этим занимался. Отец был директором кинотеатра — это совсем не то, что быть актером. Мама — фармацевтом. А я мало что из себя представлял, и совсем не хотел быть актером», — рассказывал он.

«В то время были герои-любовники. Поэтому меня и взяли», — говорил Делон Познеру.

Отсутствие актерского образования и стремление быть собой

Делон дебютировал в 1957 году в картине Ива Аллегре «Когда вмешивается женщина». Позднее он вспоминал слова Аллегре, который сказал ему: «Ты будешь со мной работать, как ты хотел. Просто хочу попросить тебя об одном: не играй. Никогда не играй. Будь тем, кто ты есть. Говори, как ты говоришь. Двигайся, как ты двигаешься. Смотри, как ты смотришь. И не делай ничего другого сверх того, что есть ты, ты сам».

Jim Pringle / AP

Делон следовал совету Аллегре и старался в кадре быть собой. К тому же, у него не было профильного образования, поэтому он называл себя «артистом».

«Я не актер, я — артист. <…> Артист — это личность, чаще всего, сильная личность, которую нашли однажды и она посвятила себя служению кино. Актер — это призвание. В молодости, когда хочется быть актером, поступают в школу, посещают занятия, учатся, затем становятся актером. И важнейшее отличие актера и артиста — это то, что актер играет, а артист живет. Понимаете? Это важно», — пояснял актер.

Признание публики и критиков к Делону пришло после детективного фильма Рене Клемана «На ярком солнце», который вышел на экраны в 1960 году. В том же году Делон сыграл главную роль в фильме итальянца Лукино Висконти «Рокко и его братья». В то же время Висконти познакомил Делона с театральной сценой. В 1961 году актер принял участие в постановке пьесы «Как жаль ее развратницей назвать».

В Италии Делон также успел сняться в мелодраме «Затмение» (1962) Микеланджело Антониони и эпической ленте «Леопард» (1963) Висконти.

Неудача в Голливуде, признание в Европе и работа в СССР

Завоевав признание и награды в европейском кино, Делон пробовал себя в Голливуде. Однако пробиться на главный кассовый рынок — в США — у актера не получилось. Три голливудских фильма с его участием потерпели коммерческий провал, пишет France 24.

По словам самого Делона, в Голливуде все проходило «очень хорошо», а американцы хотели, чтобы он остался. Однако Ив Аллегре сказал ему, что он француз и свою карьеру должен строить на родине. Актер прислушался к рекомендации режиссера.

«Тем более, что я не переносил жизнь в Соединенных Штатах, она мне никак не подходила. Мне нужен был Париж, я был влюблен в Париж, мне нужны были прогулки, нужно было поесть в бистро мой багет, мой тонкий багет фисель», — рассказал Делон Познеру.

В 1967 году он вернулся в Европу и снялся в двух фильмах, которые впоследствии получат признание в мировом кинематографе. Это «Искатели приключений» Роберта Энрико и «Самурай» Жан-Пьера Мельвиля.

«Самурай» называют одним из самых ярких фильмов в карьере Делона — в этой картине он сыграл Жефа Костелло, умного и тонкого наемного убийцу со сложной душевной организацией. Как пишет France 24, в ленте «ангельский образ» актера резко контрастирует с ролью одинокого, методичного киллера.

Кадр из фильма «Самурай» / режиссер Жан-Пьер Мельвиль / 1967 г.

Позднее Делон снялся еще в двух фильмах Мельвиля — «Красный круг» и «Полицейский». Это были две последние ленты режиссера.

Всего в фильмографии Делона более 100 фильмов. Среди них в том числе те, которые особенно любил советский зритель. В частности, «Черный тюльпан» (1970; главного героя озвучивал Василий Лановов) и «Зорро» (1975, советский прокат — 1976).

В 1980 году Делон снялся в советском фильме режиссеров Александра Алова и Владимира Наумова «Тегеран-43». Наумов считал, что участие Делона в картине очень помогло ее успеху.

«100 млн билетов было продано у нас в России, это колоссальное количество, это был рекорд в том году. Картина получила главный приз на Московском международном фестивале и еще много призов самых разных. Очень хорошо прошла во Франции и была продана во многие страны мира», — рассказывал он.

Делон работал со множеством выдающихся режиссеров, продюсировал и режиссировал кино сам. Кроме того, он выпустил несколько музыкальных композиций.

В 2017 году Ален Делон официально объявил о завершении своей актерской карьеры, однако в ноябре 2019 года вышел фильм Мишеля Денизо «Полное сходство» с его участием. В том же году актер получил «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в мировой кинематограф на 72-м Каннском кинофестивале. В 2021 году Делон заявлял о планах вернуться в кино.

Болезнь и мысли об эвтаназии

В 2019 году Делон перенес инсульт, который спровоцировал болезнь Альцгеймера. В последние годы он также боролся с раком.

Michel Euler / AP

После перенесенного инсульта Делон заявил швейцарскому изданию L’Illustre, что он не против сделать эвтаназию. В марте 2022 года сын актера Энтони Делон сообщил, что будет сопровождать отца, если тот решится на этот шаг.

В январе 2024 года суд ограничил дееспособность Делона и установил над ним надзор. В апреле суд поместил актера под режим усиленной опеки. В соответствии с этим решением опекун, имя которого не раскрывается, имеет право распоряжаться доходами и имуществом Делона.