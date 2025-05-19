На предстоящем музыкальном конкурсе «Интервидение», проведение которого Россия инициировала в качестве аналога «Евровидения», ее будет представлять певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Об этом объявили 19 мая в программе «Пусть говорят» на Первом канале. «Первым быть трудно, но я не из робких», — прокомментировал эту новость сам артист.

По его словам, конкурсная песня будет на русском языке. Также певец поблагодарил россиян за оказанное доверие, заявив, что ему предстоит большая работа. «Уверен, что мы вместе пройдем этот путь. Спасибо большое. Я с вами», — заключил Дронов.

При выборе участника учитывались в том числе данные ВЦИОМ. «Shaman сегодня считается самым популярным эстрадным исполнителем в России», — пояснили организаторы мероприятия.

Исполнитель хита «Я русский» будет бороться за главный приз — 300 тысяч евро (примерно 27 миллионов рублей). В «Интервидении» примут участие представители более 20 стран мира. Организатором мероприятия выступает Фонд сохранения и поддержки культурного наследия «Традиции искусства», который также занимался отбором представителя России на конкурсе.

SHAMAN (Шаман, настоящее имя — Ярослав Юрьевич Дронов) родился 22 ноября 1991 года в Новомосковске Тульской области. В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — на российской версии шоу «Голос». В 2020 году взял сценический псевдоним Shaman. Приобрёл популярность в 2022 году на фоне российской военной операции на Украине, исполнив песни «Встанем», «Я русский» и другие патриотические композиции. В 2024 году получил звание заслуженного артиста РФ.

По словам директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, финал «Интервидения» состоится 20 сентября на «Live Арене». Указ о проведении конкурса был подписан российским президентом Владимиром Путиным в феврале 2025 года.

Конкурс «Интервидение» впервые проводился в 1965—1980-х годах и собирал исполнителей из Европы, Центральной Азии, Африки и Америки. Среди победителей — Алла Пугачева, Лили Иванова, Карел Готт и Гелена Вондрачкова. В разные годы на конкурсе выступали мировые знаменитости: Глория Гейнор, Петула Кларк и группа Boney M.

После распада СССР «Интервидение» прекратило существование, однако в 2008 году компания «Красный Квадрат» организовала в Сочи конкурс «Пять звезд. Интервидение», в котором участвовали артисты из стран СНГ. В 2023 году на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге было объявлено о возобновлении конкурса. Изначально планировалось провести его в Санкт-Петербурге, но затем мероприятие перенесли в Москву.

Глава Первого канала Константин Эрнст заявлял, что «Интервидение» станет платформой для представления образцов поп-музыки со всего мира. Правительство России выделило на подготовку и проведение конкурса около 750 миллионов рублей.

В мероприятии планируют участвовать страны из БРИКС, ШОС, СНГ, а также страны Ближнего зарубежья, Латинской Америки и Центральной Азии. На данный момент интерес к участию проявила 21 страна — среди них Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Египет, Колумбия, Казахстан, Китай, Индия, Таиланд, Мексика и Куба. В финал выйдут не менее 14 стран-участниц и Россия как организатор.