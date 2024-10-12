Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает в своих мемуарах, что глава МИД России Сергей Лавров во время личной встречи «заставил» его сидеть перед камином, «будто он был старостой, мучающим одноклассника-педика* в викторианской школе». По его словам, эта встреча ничего не дала, а сам он изменил мнение о России.

Детали первой встречи двух политиков, которая прошла в 2017 году, приводит РБК, который ознакомился с текстом книги мемуаров Джонсона под названием Unleashed. Сам экс-премьер Британии заявил, что своим визитом в Москву хотел показать, что «нельзя просто сидеть на обочине и жаловаться друг на друга», а нужно искать диалог.

Лаврова автор книги описывает так: «Высокий, курящий сигареты одну за другой, полуармянин, смуглый и со странным довольным прищуром». Джонсон назвал главу российской дипломатии «Громыко наших дней» и «самым долго действующим министром иностранных дел России с царских времен».

Личная встреча, по утверждению британского политика, началась так: «Я не сэр Гей*, — сказал Сергей, когда мы обменивались рукопожатиями. — Сэры Геи* — это у вас в Форин-офисе».

После этого состоялась «банальная двусторонняя встреча», а затем начался «буквально раскаленный обед», во время которого Лавров якобы «заставил» гостя «сидеть перед пылающим камином, настолько жарким, что пот тек по его лицу», «будто он был старостой, мучающим одноклассника-педика* в викторианской школе».

Джонсон добавил, что Великобритания и Россия не смогли достичь компромисса и «были далеки от соглашения по Сирии или Украине». Во время общения экс-премьер, по его словам, упомянул гибель бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, а Лавров якобы «перекрестился и ухмыльнулся».

Российский министр, добавил автор мемуаров, сообщил, что «евреи убили Иисуса», но «это не значит, что мы должны отказаться от отношений с Израилем». Также Джонсон приводит свое впечатление от России.

«Фундаментальный факт заключался в том, что Россия стала совсем другим местом в сравнении с тем, чем была двадцать лет назад; она больше не была просто побежденной державой холодной войны», — сообщил он.

О книге Джонсона

Мемуары политика вышли 10 октября. В них бывший британский премьер рассказывает, как стал русофилом после прочтения книг Федора Достоевского, изучения русского языка, водки и школьной поездки в СССР, где ел мороженое. Он также утверждает, что считал, будто после распада Советского Союза Запад ожидал возвращения России в семью государств Европы.

Джонсон заявил, что тогда было «намного проще быть русофилом, потому что Россия как держава казалась всерьез ослабленной», а «леденящее чувство ядерной угрозы испарилось». После того как российским лидером стал Владимир Путин, Запад, отмечается в мемуарах, сначала не воспринимал его всерьез, а в конфликте Москвы и Киева пытался их примирить, как ссорящихся супругов. При этом Джонсон подчеркивает, что моральный долг Европы — поддерживать Украину.

Некоторые иностранные издания нелестно отозвались об Unleashed. Например, The Guardian заявил, что текст экс-премьера хоть и полон остроумия, но неструктурирован, в нем отсутствует рефлексия, есть искажения действительности, «политические упущения» и многословие. Также в статье Джонсона назвали «клоуном».

Independent считает Unleashed «бесстыдной, кислой, предсказуемой, самооправдательной чушью», в которой Джонсон пытается доказать, что «ничего плохого не сделал, а даже если и сделал, то виновен лишь в том, что был — если вообще был — слишком честен, слишком доверчив, слишком добр и снисходителен».

* Решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено.