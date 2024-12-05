Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко выступила на пресс-конференции лидера партии Леонида Слуцкого, а перед ее началом дала интервью RTVI. В нем она рассказала, как относится к мемам с отцом, поддерживает ли мнение, что политик был пророком, а также высказалась о нынешнем курсе ЛДПР и прокомментировала информацию о планах стать депутатом Госдумы.

Как вы можете прокомментировать информацию о том, что вы якобы намерены баллотироваться в Госдуму?

Здесь можно, наверное, вспомнить цитату Генри Форда: «Думаете ли вы, что можете, или думаете, что не можете — в обоих случаях вы правы». Возможно всё — так же как невозможно тоже всё, и жизнь действительно покажет. Не обсуждался вопрос о моем выдвижении в каком-либо качестве на какую-либо должность — ни в 2026 году, ни когда-либо. Этот вопрос не стоял и не стоит.

Я являюсь управляющим фонда имени Жириновского. Я как дочь своего отца признательна и благодарна Леониду Эдуардовичу [Слуцкому] и партии за то, что они доверили мне шефство в направлении увековечивания памяти и сохранения наследия отца. И я этим активно занимаюсь — так же, как являюсь ответственным секретарем оргкомитета по подготовке к 80-летию [со дня рождения Жириновского] в 2026 году согласно указу президента, который был подписан 6 ноября этого года. Это тоже очень крупный, большой блок работы. Поэтому как член команды, как управляющий Фонда я вношу свой вклад в деятельность детища моего отца — но не более того.

Считаете ли вы Жириновского пророком?

Я категорически против того, чтобы отца называли пророком, потому что, согласно Евангелию, в библейском смысле слова и понимании, пророк — это богоизбранный человек, которому сам Господь приоткрывает завесу будущего. Естественно, никакие сверхъестественные силы не открывали перед отцом истину, и никакие экстрасенсорные способности не делали его ясновидящим. Это было исключительно все связано с его личными данными.

У него было блестящее образование, несколько образований в высшей школе, оконченные с отличием. Он был действительно очень глубоким аналитиком, действовал как настоящий ученый. Сначала был анализ, затем был синтез, потом проблеме ставился в той или иной ситуации диагноз, и на основании этих заключений делался прогноз, точности которого, которых мы продолжаем удивляться.

Он был отличным знатоком истории, причем не только истории Запада, а также и истории Востока в силу своего первого образования. Поэтому у него был максимально, насколько это возможно, комплексный подход к анализу ситуации, поскольку без истории Востока очень сложно делать прогнозы в том, что касается именно геополитики.

И он был настоящим, тонким политическим мыслителем. Некоторые даже называют его политическим философом. Более того, он постоянно работал. Можно считать, что он был вечным учеником. Он никогда не останавливался. Он трудился, учился вплоть до последних дней, пока не уехал в больницу. В свое последнее земное пристанище. Он готовился ко всем своим выступлениям, очень много читал. Для него лучший подарок всегда была, в прямом смысле слова, книга.

Естественно, нельзя исключать и роль интуиции в силу его повышенной обостренной чувствительности. И все это вместе — образование, его способности, данные от Бога дар и таланты, его усилия — все это вместе привело к тому, что прогнозы оказывались точными, яркими, они сбывались, сбываются и дальше будут продолжать сбываться. А нам остается только удивляться и сожалеть о том, что мы не слушали тогда, когда могли слушать и слышать, и предпринять профилактические меры для того, чтобы сейчас не пожинать последствия своего неслушания.

Как вы относитесь к Слуцкому в роли лидера ЛДПР и к тому, что его сравнивают с Жириновским?

Я не считаю правильными такие сравнения. И в принципе некорректно так ставить вопрос. Слуцкий — это Слуцкий. Жириновский — это Жириновский.

Нельзя просто сравнивать Леонида Эдуардовича и Владимира Вольфовича. В принципе никого ни с кем нельзя сравнивать, потому что человека можно сравнивать только с самим собой — каким он был, каким он стал, и только в этом разрезе. Любые остальные сравнения бессмысленны, потому что у каждого есть свои достоинства, свои очень мощные, сильные, положительные стороны и свои недостатки.

Я считаю, что Леонид Эдуардович <…> столкнулся c очень тяжелой задачей, поскольку тот год, когда ушел из жизни отец, был трудным не только для партии, но и для всей страны. И поэтому мужество заключалось не только в том, чтобы встать у штурвала партии после крайне неожиданного ухода основателя, но и встать у руля партии в такой судьбоносный и трудный год для всей России.

И в этом плане он, наверное, в какой-то степени повторил путь моего отца, потому что я считаю, что мой отец тоже проявил двойное мужество. Он не просто создал новую политическую партию в советской России при монополии коммунизма, потому что это уже само по себе отважно — создать новую политическую партию. Но он ее создал во вражеских условиях. Это вдвойне мужество.

Поэтому здесь, мне кажется, сравнивать нельзя. Отмечу, что Леонид Эдуардович предпринимает все зависящие от него усилия (и я считаю, что он это делает успешно) для того, чтобы партия шла именно тем курсом, который задал Жириновский, и в том направлении, в котором Жириновский хотел, чтобы она шла.

А то, как у нас вообще разворачивается ситуация — в нынешних условиях, в принципе, все очень трудно. И сам Жириновский мы не знаем, каким образом поступал бы в той или иной ситуации, если бы продолжал дальше жить, работать, действовать.

Как вы относитесь к мемам про Жириновского?

Он считал, что вышел из народа и всегда был с народом. Он всегда опирался и рассчитывал на молодежь. Это была целевая аудитория и партии. Он всегда считал, что молодежь — это будущее любого государства.

Поэтому здесь нет ничего оскорбительного или обидного. Для него мемами были не только те слова, которые ему приписывают, как, например, то же «однозначно», которое он не так уж часто на самом деле употреблял.

Были и другие мифы. Он, например, сказал эту фразу: «Моя мама русская, мой отец — юрист». Потом все ее подхватили и очень часто цитировали. Хотя на самом деле он лишь потом узнал, что отец его не был юристом. Он много искал информации о своем отце. Переживал, что очень мало о нем знает, и пытался через различные архивные материалы и другими способами найти информацию. Так и выяснилось, что отец окончил юридический факультет.

Поэтому все считали, что он [отец Жириновского] юрист, но на деле учился он на экономическом отделении юрфака, и по образованию был на самом деле экономист, хоть и окончил юрфак Гренобльского университета. И поэтому, в принципе, эта фраза, ставшая потом полумемом, полукрылатым выражением, она на самом деле не имеет под собой реального обоснования, но в народ ушла, и все это осталось.

О нейросети «Жириновский», его неизвестных прогнозах, а также о фильме про политика

5 декабря Боцан-Харченко выступила на пресс-конференции ЛДПР перед журналистами и рассказала о двух прогнозах своего отца. По ее словам, когда началась пандемия COVID-19, Жириновский заявлял, что «ближайшие десятилетия мы все будем жить в эпоху небывалой вирусной активности» и что люди «будут вынуждены жить в не очень приятной ситуации, связанной с общим ухудшением здоровья у всех».

Второй прогноз, рассказала Боцан-Харченко, касался понятий «климатических мигрантов» или «климатических беженцев». Как отметила дочь политика, Жириновский считал, что в будущем начнется «очередное так называемое глобальное переселение людей, они все хлынут на север, в том числе и к нам, потому что России повезет, и здесь будут благоприятные климатические условия» и страна к этому должна готовиться.

Боцан-Харченко также призналась, что в детстве часто играла в игры на политическую тематику, в частности, устраивала «съезды». Дочь политика отметила, что стала юристом, чтобы пойти по стопам отца.

По ее словам, Жириновский был крайне ранимым и чувствительным мужчиной, «человеком без кожи», для которого «заплакать было очень легко». Боцан-Харченко добавила, что эта черта отца также присуща и ей самой, как и его вспыльчивость.

Также Боцан-Харченко рассказала о семейном напутствии отца в день, когда привела своего будущего мужа знакомить с ним. Жириновский, по ее словам, сказал: «Если вы поссоритесь, то желательно как можно быстрее разойтись в разные комнаты, чтобы не довести ссору до той точки невозврата и не наговорить того, о чем потом будешь очень жалеть».

Комментируя анонсированный ранее сериал про Жириновского, Боцан-Харченко рассказала, что уже готово несколько сценариев, и минимум один из них станет фильмом.

Говоря о нейросети «Жириновский», Боцан-Харченко заявила, что восприняла ее как «обратный билет отца сюда». Дочь политика уточнила, что смерть отца разделила ее жизнь на две части, и она нередко пересматривает записи с ним.

«И, конечно, для меня его голос в записи — это голос родного человека. Искусственный интеллект — он по определению искусственный, не родной, отчужденный, отстраненный, холодный, бездушный. Поэтому я, честно говоря, совершенно не представляю себе общение с отцом через нейросеть, при всем уважении к ее разработчикам. Я понимаю, это профессиональная работа, высококвалифицированный труд, но для меня это просто неприемлемо — общаться с нейросетью», — сказала Боцан-Харченко.

Слуцкий при этом пообещал журналистам, что проект с нейросетью «Жириновский» никто забрасывать не планирует, его перестроят на региональную проблематику.