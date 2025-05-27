Основатель Telegram Павел Дуров, выступая по видеосвязи на форуме свободы в Осло, организованном американской НКО Human Rights Foundation (HRF), заявил, что считает себя русским и «скорее умрет, чем станет чьим-то активом». Так предприниматель ответил на обвинения в зависимости от государственных структур разных стран. Трансляция велась на YouTube-канале норвежского форума.

«Я русский, и я скорее умру, чем стану чьим-то активом. Я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, очень мало знают о моем жизненном пути — о том, что я делал до Telegram, что я делал с Telegram, и какую роль моя предыдущая компания «ВКонтакте» и Telegram сыграли в защите свободы слова, свободы выражения мнений и неприкосновенности частной жизни в Восточной Европе», — сказал Дуров.

Он также рассказал об отказе сотрудничать с российскими властями, давлении со стороны Франции, атаках китайского правительства на Telegram и принципиальной позиции мессенджера в вопросах шифрования и конфиденциальности.

Предприниматель напомнил, что Telegram не пошел на уступки правоохранителям, даже когда это касалось радикальных протестных каналов. Кроме того, по словам Дурова, за десять лет созданная им платформа может достичь 3—4 млрд пользователей, а ее главные преимущества — независимость, технологическое превосходство и отсутствие алгоритмов, навязывающих контент.

Human Rights Foundation (HRF) — некоммерческая организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Она была основана в 2005 году венесуэльским правозащитником Тором Халворссеном. HRF называет своей целью продвижение либеральных и демократических ценностей и защиту прав человека во всем мире. Организация предоставляет поддержку активистам и правозащитникам, столкнувшимся с той или иной угрозой. Финансирование HRF, согласно информации на ее сайте, идет «в основном за счет щедрых пожертвования и поддержки частных лиц и фондов».

Павел Дуров находится под следствием во Франции. Его задержали во французском аэропорту 24 августа 2024 года по обвинениям в пособничестве в незаконных транзакциях в составе преступной группы. Предприниматель не помещен под стражу, но ему запрещено выезжать из страны без разрешения правоохранительных органов. В марте основатель Telegram получил такое разрешение для поездки в ОАЭ с 15 марта по 7 апреля — у него есть гражданство этой страны.

При этом парижская прокуратура 12 мая отклонила запрос Дурова на поездку в США для «переговоров с инвестиционными фондами». Ведомство заявило, что «такая поездка не представляется обязательной или оправданной».

18 мая Дуров обвинил правительство одной из западноевропейских стран в в попытке повлиять на выборы в Румынии. Он предложил пользователям угадать о какой стране идет речь, сопроводив свой пост эмодзи в виде багета.

Предприниматель рассказал, что этой весной к нему обратился глава французской разведки Николя Лернер, который попросил его запретить в мессенджере консервативные голоса в Румынии перед выборами.

«Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Беларуси или Иране. И не начнем делать это в Европе», — написал Дуров в соцсети Х.

МИД Франции опроверг обвинения во вмешательстве страны в президентские выборы в Румынии. Представители ведомства назвали эти утверждения ложными.