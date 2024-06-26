Президент Кении Уильям Руто на фоне массовых протестов в стране решил не подписывать законопроект, предусматривающий введение новых налогов и повышение существующих. Об этом Руто заявил в телеобращении вечером 26 июня, передает CNN.

По словам президента, он «внимательно выслушал» мнение народа Кении, который «громко заявил, что не хочет иметь ничего общего с этим законопроектом».

«Я уступаю и поэтому не подпишу финансовый законопроект 2024 года», — сказал Руто.

Он отметил, что протесты привели к гибели людей, уничтожению имущества и «надругательству над конституционными институтами», а также выразил соболезнования семьям погибших.

Президент поручил принять дополнительные меры «жесткой экономии» для сокращения расходов, распространив эти меры в том числе на администрацию президента, парламент, исполнительную и судебную ветви власти, пишет Nation. Речь идет о сокращении расходов на командировки, закупки автомобилей, ремонт, уточнил Руто.

Законопроект и протесты

Финансовый законопроект на 2024-2025 год предусматривал сбор дополнительных налогов в размере $2,7 млрд. Таким образом правительство Кении рассчитывало сократить бюджетный дефицит и государственные займы. Госдолг Кении составляет 68% ВВП ― выше рекомендованного Всемирным банком и Международным валютным фондом уровня в 55% ВВП, отмечает Reuters.

Законопроект предполагал введение налогов на основные товары, включая хлеб, растительное масло и сахар. Также предлагалось ввести ежегодный налог на владение автотранспортом в размере 2,5% от стоимости автомобиля и экологический сбор на большинство промышленных товаров, в том числе на гигиенические прокладки и подгузники.

Протесты в Кении начались 18 июня ― после того, как законопроект был впервые обнародован. После начала демонстраций власти страны пошли на некоторые уступки, исключив из законопроекта налоги на хлеб, сахар и масло, транспортный налог, экологический сбор на товары местного производства, НДС на операции с иностранной валютой и некоторые другие пункты.

Протестующие и оппозиция в свою очередь потребовали отменить законопроект полностью. Несмотря на массовые акции, документ прошел два чтения. 25 июня протестующие ворвались в здание парламента в Найроби и частично подожгли его. К разгону демонстрантов были привлечены полицейские и военные.

По данным Кенийской медицинской ассоциации (КМА), Amnesty International и других правозащитных групп, силовики использовали слезоточивый газ, водометы и боевые патроны. По всей стране в результате столкновений погибли не менее 23 человек, около 30 получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на КМА.