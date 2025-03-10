Объем хищений, которые вменяются бывшему генеральному директору футбольного клуба «Новосибирск» нынешний ФК «Сибирь»), олимпийскому чемпиону Андрею Перлову, составил 21 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В сообщении говорится, что дело в отношении 63-летнего Перлова и еще двух фигурантов было направлено в Центральный районный суд Новосибирска. Им грозит до десяти лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, в период с 12 мая по 23 августа 2020 года Перлов, занимая пост гендиректора ФК «Новосибирск», похитил около 21 млн рублей, выделенные областным Минспортом, при заключении договоров аренды спортивных объектов.

Кроме того, в деле фигурирует еще один эпизод мошенничества. Как утверждает следствие, в период с 15 мая по 19 августа 2020 года Перлов, главный бухгалтер ФК «Новосибирск» и начальник управления по футболу похитили 3,2 млн рублей бюджетных средств при заключении договоров на обслуживание футбольного поля «Динамо».

«Ъ-Сибирь» уточняет, что помимо Перлова обвиняемыми в деле проходят главный бухгалтер футбольного клуба Татьяна Лошкарева и бывший начальник управления спорта учреждения Константин Кричевский.

В чем обвиняют Перлова

Перлова задержали и поместили в СИЗО в марте 2024 года. Изначально против него было возбуждено только одно уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество в крупном размере), в нем шла речь о хищении средств при махинациях с арендой футбольных полей для тренировок. При этом инкриминируемая сумма хищений была в разы меньше нынешней и составляла 960 тыс. рублей.

В материалах первого дела сказано, что в период руководства Перлова ФК «Новосибирск» получил 745 млн рублей субсидий из областного бюджета по программе «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области», передает НГС. Следствие считает, что часть этих средств была направлена на оплату аренды футбольных полей для частной Академии спортсмена по завышенным тарифам, тогда как занятия юных футболистов оплачивали их родители, несмотря на то, что по документам поля им предоставляли бесплатно.

«Следствие предполагает, что Перлов использовал бюджетные средства для оплаты аренды полей, а деньги за тренировки собирал с детей, занимающихся в муниципальной секции. В итоге коммерческая организация могла не вести реальную деятельность, а средства поступали за счет субсидий и родителей воспитанников», — пишет НГС.

НГС со ссылкой на источник писал, что в 2020 году Перлов зарегистрировал коммерческую организацию с аналогичным клубу названием — ООО «Академия ФК «Новосибирск». Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», компания была создана в сентябре 2020 года, а ее единственным учредителем стал сам Перлов. За 2021 год выручка фирмы составила 964 тыс. рублей, а прибыль — 21 тыс. рублей. В 2022 году компанию ликвидировали. Из жалобы адвоката Перлова Геннадия Шишебарова на постановление о возбуждении дела следует, что оплата проводилась за реальное оказание услуг по аренде спортивных объектов для воспитанников ООО «Академия ФК „Новосибирск“», сообщал «Сибирский экспресс». Защита считает, что выплату от автономной некоммерческой организации за аренду полей для тренировок детей из академии команды нельзя квалифицировать как ущерб клубу. «Команда фактически выступала посредником при передаче субсидии для воспитания молодых футболистов. Сама «Академия ФК „Новосибирск“» денег не получала. Состав «мошенничества» предполагает обман, а по факту следствие говорит о нецелевых расходах, считает защита, обжаловавшая постановление о возбуждении дела», — говорится в статье.

В сентябре 2024 года против Перлова возбудили еще одно дело. В нем фигурируют контракты с индивидуальными предпринимателями на обслуживание футбольных полей, которое, как считает следствие, фактически не проводилось.

«В действительности, уверено следствие, эти работы выполнялись только на бумаге, тем не менее работники ФК подписывали акты приемки. На основании этих документов бюджетные деньги перечислялись подрядчикам, которые в последующем якобы возвращали их руководству клуба», — сообщал «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники.

«В СИЗО уже все смеются»

Перлов не признает свою вину. Его адвокат Геннадий Шишебаров заявил о незаконности всех обвинений.

Семья Перлова также настаивает на его невиновности и считает, что у следователей нет доказательств вины. Дочь олимпийского чемпиона Алина писала в соцсетях, что дело связано с тем, что ее отец «в пору работы директором футбольного клуба он пустил тренироваться на свободные поля детей младше семи лет, а можно было только семи лет и старше».

В мае Шишебаров рассказал, что Перлов попал в тюремную больницу, после лечения он вернулся в СИЗО. В июне атлета поместили в карцер на десять дней из-за несоблюдения распорядка СИЗО: во время вывода из камеры он держал за спиной одну руку, а не обе, как того требуют правила.

В то же время Перлову по меньшей мере дважды предлагали заключить контракт с Минобороны для участия в военной операции на Украине, но он отказался.

«Андрей Борисович отказался заключать контракт с Минобороны. Заявил, что в сложившейся ситуации фактически это будет означать признание им вины в мошенничестве. А он виновным себя не признает и настаивает на продолжении расследования», — сказал «Ъ-Сибирь» Шишебаров.

В разговоре с НГС Перлов заявил, что не понимает суть предъявленных ему обвинений.

«Я вообще не понимаю, что происходит. В СИЗО уже все смеются, а там сейчас много известных людей! Кому это было выгодно? Может, это даже надо было мне — я многое переосмыслил. Я серьезно говорю: я не знаю, кому это надо, и никогда не буду говорить того, в чём я не уверен на сто процентов. Я многое пересмотрел за эти два с половиной месяца, особенно отношение к семье», — сказал он.

Суд отклонил все поданные стороной защиты жалобы на постановления следователей о возбуждении уголовных дел в отношении Перлова. Комментируя отказы судов, Шишебаров написал в своем телеграм-канале, что, «пожалуй, впервые столкнулся с настолько откровенным «шаблонным правосудием»».