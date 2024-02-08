Январь 2024 года побил рекорд температурных показателей и был признан наиболее теплым месяцем для этого времени года за всю историю климатических наблюдений. Более того, средняя глобальная температура за последние 12 месяцев на 1,5 градуса превысила показатели доиндустриальной эпохи. К таким выводам пришли эксперты европейской Службы по изменению климата Copernicus (CS3).

По данным климатологов, январь 2024 года стал восьмым рекордным месяцем подряд. Начиная с июня 2023 года, каждый месяц оказывался самым теплым за всю историю наблюдений.

В ходе изучения данных выяснилось, что средняя температура по миру за первый месяц 2024 года составила 13,14 градусов Цельсия. Этот показатель выше на 0,12 градуса, чем в январе 2020 года, который ранее считался рекордным по теплоте. Сотрудники CS3 также выявили, что средняя температура в мире за период с февраля 2023 года превысила показатель, который был характерен для доиндустриального периода — 1850-1900 годы — на 1,52 градуса.

Согласно Парижскому соглашению 2015 года, страны договорились пытаться предотвратить глобальное температурное потепление, если показатели превышают 1,5 градуса. Эксперты пришли к выводу, что экстремальные температурные показатели свидетельствуют о том, насколько сильно теперь климат в мире отличается от того, в котором развивалась цивилизация.

Ученые считают, что 2024 год станет еще более жарким. Этому в частности может поспособствовать эффект Эль-Ниньо. Согласно наблюдениям, это явление, приносящего теплые течения, на время ослабевало, и в будущем оно может смениться более прохладным аналогом Ла-Нинья. Тем не менее, средняя глобальная температура поверхности моря в первом месяце 2024 года была самой высокой за все время наблюдений за январь.