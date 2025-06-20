Рассуждения об убийстве верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи неприемлемы, заявил в интервью Sky News пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, реакция Москвы на убийство Хаменеи была бы «крайне негативной».

«Мы бы явно не одобрили это», — сказал пресс-секретарь британскому телеканалу.

Песков также отметил, что подобное развитие событий «откроет ящик Пандоры».

В ночь на 13 июня Израиль начал наносить ракетные удары по Ирану. Тегеран начал ответную операцию. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у Израиля три цели: уничтожение ядерной программы Ирана, лишение его возможности производить баллистические ракеты и «ликвидация оси террора Ирана». В результате израильских ударов были убиты главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами, начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, ряд других высокопоставленных военных, а также ученых-ядерщиков.

15 июня Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп якобы наложил вето на израильский план убийства аятоллы Али Хаменеи. Нетаньяху заявил, что есть «много ложных сообщений о разговорах, которых не было».

Востоковед Руслан Сулейманов в разговоре с RTVI отметил, что никто из властей Ирана не находится в безопасности, однако убийство верховного лидера страны связано с огромным риском. По его мнению, есть опасность, что Иран погрузится в хаос и гражданскую войну, «в том числе с сепаратистскими тенденциями». «Мы видим, как белуджи, курды и другие сторонники за отделение от Ирана говорят о том, что это их шанс», — отметил эксперт.