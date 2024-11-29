YouTube попросил российских пользователей удалить видео об использовании VPN и других способов обхода блокировок, поскольку Роскомнадзор внес эти материалы в реестр запрещенной информации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию уведомления видеохостинга.

Если пользователи не удалят запрещенные видео самостоятельно, YouTube может заблокировать такой контент, заявили в компании. В Роскомнадзоре сообщили, что требуют от YouTube удалить более 300 материалов, популяризирующих использование VPN-сервисов и других программ для обхода блокировок.

С марта 2024 года в России вступил в силу запрет на рекламу и популяризацию VPN. Роскомнадзор имеет право блокировать материалы, в которых описывается получение доступа к противоправным ресурсам, говорится о преимуществах использования VPN или предлагается загрузить такие сервисы.

С 30 ноября запрет распространится также на научную, научно-техническую и статистическую информацию о VPN для обхода блокировок. Он будет действовать до 1 сентября 2029 года.