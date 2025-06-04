Российский актер Юра Борисов, снявшийся в оскароносной картине «Анора», претендует на одну из главных ролей в будущем фильме студии Amazon MGM, сценарий которого основан на реальных событиях в жизни американского предпринимателя, гендиректора компании по разработке искусственного интеллекта OpenAI Сэма Альтмана. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером ленты может стать итальянец Лука Гауданьино, с которым сейчас ведутся переговоры, пишет издание. В 2018 году он снял ремейк хоррора «Суспирия» Дарио Ардженто, а в 2022-м получил на Венецианском кинофестивале «Серебряного льва» за фильм «Целиком и полностью» с Тимоти Шаламе.

Новый кинопроект носит название Artificial («Искусственный») и посвящен бурному периоду в компании OpenAI, создавшей нейросеть ChatGPT. Речь идет о событиях 2023 года, когда ее основателя и гендиректора Сэма Альтмана уволили, а уже через несколько дней снова наняли, потому что сотрудники массово пригрозили уйти вслед за ним. Производство, по словам источников The Hollywood Reporter, студия планирует начать этим летом, съемки пройдут в Сан-Франциско и Италии.

«Актеры выстраиваются в очередь, хотя никаких соглашений еще не достигнуто и многое зависит от того, будет ли заключен контракт с Гуаданьино. Эндрю Гарфилд <…> и актер “Аноры” Юра Борисов входят в число тех, чьи кандидатуры обсуждаются. <…> Источники сообщают, что если все пойдет по плану, Гарфилд сыграет Альтмана, <…> а Борисов — Илью Суцкевера, сооснователя, который возглавил движение за избавление от Альтмана», — говорится в статье.

Уроженец СССР Илья Суцкевер, имеющий израильское и канадское гражданства, был одним из основателей OpenAI вместе с Альтманом, Илоном Маском и другими. Он входил в совет директоров компании, уволивший Альтмана в ноябре 2023 года. Суцкевер тогда назвал это решение «исполнением долга», но позднее заявил, что жалеет об этом шаге. После возвращения Альтмана он покинул совет директоров и, как писала The New York Times, с тех пор больше не вернулся к совместной с ним работе. В мае 2024 года Суцкевер объявил об уходе из OpenAI.

На ведущую женскую роль претендует Моника Барбаро, снявшаяся в фильме «Боб Дилан: Никому не известный». В Artificial она может сыграть Миру Мурати, которая была временным гендиректором OpenAI после краткосрочного увольнения Альтмана.

Юра Борисов после выхода фильма «Анора» получил пять наград — четыре в США и одну в Канаде — как актер второго плана. Он был также номинирован на «Оскар», но награду в номинации лучшая мужская роль второго плана забрал американец Киран Калкин, сыгравший в картине «Настоящая боль». Сама «Анора» удостоилась золотых статуэток Американской киноакадемии в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучшая режиссура», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».