Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов займет пост сенатора от Архангельской области. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, указ о соответствующем назначении подписал губернатор региона Александр Цыбульский 19 мая, однако на момент подготовки материала он еще не был опубликован.

С приходом Борисова в Совет Федерации в верхней палате парламента будут заседать сразу два экс-главы «Роскосмоса»: с 2023 года бывший руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин представляет там Запорожскую область.

Пост сенатора от Архангельской области вакантен с января, когда в отставку по собственному желанию ушел Александр Некрасов. В 2020 году Цыбульский номинировал в Совфед еще двух кандидатов — депутата Госдумы от «Единой России» Елену Вторыгину и экс-сенатора Виктора Павленко, который сейчас работает полпредом губернатора в областном собрании депутатов.

После ухода Некрасова, согласно законодательству, его мандат должен быть передан одному из них. Однако, как ранее сообщали «Ъ» представители региональной администрации, оба политика предпочли остаться на своих текущих должностях.

После этого глава региона получил право выдвигать в Совет Федерации любого претендента, отвечающего требованиям проживания в регионе или подпадающего под исключения из этого правила, например, обладающего званием генерала армии или соответствующим ему классным чином. С 2013 года Юрий Борисов имеет статус действительного государственного советника 1-го класса, что приравнивается к генеральскому званию.

Юрий Борисов занимал должность гендиректора «Роскосмоса» с 15 июля 2022 года по 6 февраля 2025-го. До этого он на протяжении четырех лет занимал пост вице-премьера, курирующего вопросы развития военно-промышленного комплекса. С 2012 по 2018 год Борисов был заместителем министра обороны. После ухода из «Роскосмоса» Борисов получил статус спецпредставителя президента России по международному космическому сотрудничеству.