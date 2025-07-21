Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на освобождение 14 заключенных после долгого обеда с Джоном Коулом, заместителем спецпосланника по Украине и юристом президента США Дональда Трампа, во время которого двое мужчин выпили несколько стопок водки. Об этом Коул рассказал в интервью Politico.

По словам юриста, во время его беседы с Лукашенко на стол поставили бутылку водки персонального бренда белорусского лидера, чтобы выпить и произнести несколько тостов. Один из присутствовавших на встрече представителей Госдепартамента слегка толкнул Коула, чтобы тот не отказывался. Представитель Трампа произнес тост за президента принимающей страны, однако вскоре забеспокоился из-за своего желудка.

«Я выпил две стопки, меня не тошнило, но я не стал браться за третью», — отметил Коул.

Он отметил, что в разговоре они почти не касались политики, сосредоточившись на том, чтобы лучше узнать друг друга.

«Это все было очень весело», — признался представитель Трампа.

Как отмечает издание, рассказ Коула о встрече с Лукашенко стал возможностью ближе познакомиться с характерным для Трампа «глубоко личным» способом ведения дел в сфере международной политики, позволяющим обойти бюрократию государственного аппарата.

Коул занялся переговорами с Лукашенко после предложения, которое поступило со стороны Госдепартамента в конце апреля. Юрист Трампа согласился принять участие в процессе, направленном на укрепление дипломатических связей между США и Беларусью, несмотря на необходимость вылететь в Минск на следующий же день.

Вместе с группой американских дипломатов он пересек границу Литвы и Беларуси, сделав остановку и сменив дипломатические номера, чтобы не привлекать излишнего внимания, пишет издание, после чего прибыл во Дворец Независимости — официальную резиденцию Лукашенко.

«Он такой большой, что Том Брэди (профессиональный игрок в американский футбол, — Прим. RTVI) не смог бы передать пас из одного конца лобби в другой», — прокомментировал Коул размеры дворца.

Его визиту предшествовало освобождение нескольких американских заключенных, ради которых заместитель помощника госсекретаря США Крис Смит совершил тайный визит в Беларусь, став самым высокопоставленным американским госслужащим, посетившим страну за пять лет.

К апрелю страны были готовы заключить сделку об освобождении еще одного гражданина США, и Коула отправили к белорусскому лидеру, чтобы закрепить достигнутые договоренности, отмечает Politico.

«Они сказали мне очаровать его. Покуражиться вместе, что я и сделал. [Лукашенко] поднимал в разговоре разные вопросы, касавшиеся Госдепартамента, а я говорил: „Да, они только и хотят разводить всякие “бла-бла-бла“, — и ему это нравилось», — рассказал представитель Трампа.

По словам Коула, Лукашенко поразил его своим умом и здравостью суждений.

«Он действительно хочет улучшить отношения с Соединенными Штатами», — отметил юрист президента США.

Коул также обратил внимание на готовность Лукашенко оказать помощь в переговорах между Россией и Украиной. В то же время, комментируя опасения, связанные с возможным дипломатическим заигрыванием со стороны белорусского лидера, он выразил уверенность в том, что «это заботы [Госсекретаря США] Марко Рубио».

«Меня интересует то, могу ли я освободить еще несколько человек. И если это служит моей цели и тому, чего я хочу достичь — мне неважно», — заключил Коул.