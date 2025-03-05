В России собираются проверять налоговое резидентство клиентов банков, часто заходящих в приложения с иностранных IP. Опрошенные RTVI юристы предупреждают, что под удар могут попасть в том числе россияне, которые забывают при входе в приложение отключить VPN.

Российские банки обяжут запрашивать у клиентов информацию, определяющую их налоговое резидентство, если те пользуются онлайн-сервисами из-за границы больше чем в 50% случаев в течение полугода. Об этом сообщил Минфин, ссылаясь на доработанный проект постановления правительства по этому вопросу.

Сам Минфин недавно в своем письме подчеркивал: перечня документов, подтверждающих фактическое нахождение физлиц в России и за ее пределами, кодексом не установлено, напоминает Арсен Данелян, партнер юридической компании Emet.

“На практике используется загранпаспорт. Однако не всегда удается поставить отметку о вылете или приезде, особенно если аэропорт оборудован автоматизированными системами паспортного контроля. Также можно потерять статус резидента, выехав в близлежащую страну СНГ по внутреннему паспорту, не получив отметки”, — объясняет Данелян.

Сама эта инициатива говорит о том, что определить налоговое резидентство физических лиц только на основании данных миграционной службы невозможно, говорит Екатерина Болдинова, партнер, руководитель налоговой практики Five Stones Consulting: “И это логично: ведь в РФ можно как въехать, так и выехать через территорию Беларуси, а такие пересечения границы могут не отмечать в паспорте и электронных системах”.

Более того, может случиться риск технической ошибки — если россиянин, находясь в России, пользуется VPN-сервисами для просмотра различных сайтов, которые не работают без такового, предупреждает Арсен Данелян.

“Многие используют VPN ежедневно, не выключая. Таким образом, банк будет получать от клиента и передавать в Федеральную налоговую службу (ФНС) искаженные данные. Далее налогоплательщик будет получать запросы от ФНС”, — объясняет он.

О рисках для россиян, ежедневно использующих VPN, предупреждает и Екатерина Болдинова. “Положения Налогового кодекса четко говорят: чтобы потерять налоговое резидентство, необходимо прожить за пределами России более 183 дней. Именно прожить, физически находясь вне России. Современное развитие интернета при этом позволяет поменять «страну входа» на конкретный ресурс, используя VPN. Таким образом, вы можете входить в онлайн-банк «из Англии», успешно находясь в России, и наоборот”, — объясняет она.

По мнению Болдиновой, предложение ставить налоговое резидентство физлица в зависимость от «адреса точки входа в банковское приложение», едва ли соответствует законодательству. “Думаю, такая практика, если и будет иметь место, вряд ли будет признана законной”, — прогнозирует она.

Впрочем, есть и мнение о том, что банки смогут настроить свои сервисы таким образом, чтобы исключить из зоны риска клиентов, которые регулярно используют VPN. Артем Евсеев, советник юридической компании ЭБР, указывает, что расхождение между IP-геолокацией и часовым поясом телефона или языком браузера часто выдает использование VPN.

“Если IP указывает на США, а часовой пояс компьютера UTC+3 и язык интерфейса — русский, велика вероятность, что используется VPN для смены региона”, — объясняет он.

Но в конечном итоге все будет зависеть от того, как банки будут исполнять это с технической стороны, предупреждает он и не исключает рисков для пользователей VPN.

Сейчас налоговое резидентство в России можно потерять, если находиться за пределами страны более 183 календарных дней за 12 месяцев. Банки не имеют никакого отношения к определению налогового резидентства: вопросы могут возникнуть только у налоговых органов, рассказал RTVI Юрий Пустовит, управляющий партнер адвокатского бюро «Юг». Если выяснится, что налогоплательщик не является резидентом, то его доходы будут облагать НДФЛ (налогом на доходы физлиц) по повышенной ставке 30%.

Налоговое резидентство и дальше будет определять налоговая, но никак не банк, полагает Пустовит. Банк может быть вовлечен в это лишь как источник данных. А налоговая проведет проверку и доначислит налог, с уплатой штрафа и пени, если выяснится, что человек — нерезидент, а уплачивал налог по ставке как резидент. “Возможно, банк при этом ограничит дистанционное распоряжение счетом до разрешения сомнений в налоговом резидентстве клиента”, — предполагает юрист.