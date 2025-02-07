Южная Корея впервые с 2014 года купила у России вертолеты на сумму $4,1 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистической службы республики за 2024 год.

В этот же период Сеул импортировал из России 34,5 тонны запчастей для летательных аппаратов на сумму $5,2 млн. Это на 69,2% меньше показателей 2023 года и является минимум с 2022-го, когда начались поставки.

В 2024 году Южная Корея купила у России различные запчасти самолетов, вертолетов или беспилотников на $2,9 млн, винты — на $2,4 млн, шасси и их части — на $261 тыс.

Общий импорт российской техники для перемещения в воздушном пространстве и запчастей для нее в Южную Корею составил 39,8 тонны или $9,3 млн. В результате Россия занимает девятое место среди стран, поставляющих такие товары Сеулу. В пятерку лидеров по этому показателю вошли США ($2,4 млрд), Франция ($1,1 млрд), Германия ($274,4 млн), Канада ($88,5 млн) и Китай ($83,7 млн).

В начале февраля стало известно, что по итогам 2024 года Россия не только сохранила статус основного поставщика обогащенного урана в Южную Корею, но и нарастила его импорт. Так, российский экспорт достиг $649,5 млн, что почти в два раза больше уровня годом ранее. Достигнутый показатель стал новым рекордом для двусторонней торговли. Доля России на южнокорейском рынке урана составила 48,5%.

Лидерами по поставкам обогащенного урана в Сеул также стали Канада ($244,3 млн) и Австралия ($177,3 млн).

Максимальных значений достигли и объемы импорта российского алюминия в Южную Корею. По итогам октября 2024 года Сеул закупил у Москвы алюминий на $96,5 — это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012-го.

Россия занимает третье место в алюминиевом импорте в Южную Корею. Во главе рейтинга находятся Китай ($138,7 млн) и Австралия ($103,9 млн).

При этом поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею в 2024 году Россия сократила на 17%, до $897,5 млн, опустившись на второе место среди основных поставщиков на местный рынок. Лидером по итогам года оказался Китай, а тройку замыкает Вьетнам.