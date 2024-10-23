Южная Корея заявила, что КНДР решила перебросить тысячи своих военных в зону военной операции на Украине. Северная Корея назвала это «беспочвенными» слухами, Россия — противоречивой информацией. При этом данные Сеула не подтвердили ни США, ни генсек НАТО. Директор Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Маслов в интервью RTVI рассказал, связана ли позиция Южной Кореи с угрозой появления «азиатского анти-НАТО», могут ли ухудшиться отношения Москвы с Сеулом и Токио и что по поводу происходящего думает Китай.

Позиция Китая

Китай, очевидно, с некоторой настороженностью отнесся к расширению военного взаимодействия между Россией и Северной Кореей, хотя не исключено, что заранее между российскими и китайскими военными или дипломатами проходили согласование такого шага. Вряд ли Россия пошла бы на столь решительные меры, не объяснив свою логику своих действий Китаю.

Китай как минимум промолчал, в китайской прессе этот факт активно не освещается. Но для Пекина, на мой взгляд, это тоже не самый приятный момент, так как Китай долгое время намекал, что именно он обладает монополией на контроль критических действий Северной Кореи.

Оказалось, что расширение военного взаимодействия находится вне его сферы деятельности, и если такое взаимодействие между Россией и Северной Кореей будет продолжаться, не исключено, что страны будут в том числе сотрудничать в области новых образцов вооружения.

К чему может привести укрепление отношения Москвы и Пхеньяна

Надо понимать, что здесь речь идет не только о военном сотрудничестве, но и, на мой взгляд, о дальнейшем уменьшении санкционной политики по отношению к КНДР со стороны России. Каким образом это будет сделано, будет ли Россия выходить частично из режима санкций по отношению к КНДР, сейчас очень сложно сказать.

Но сама по себе ситуация кажется наигранной в настоящий момент, учитывая, какое серьезное давление оказывается и на Россию в плане изоляции от внешнего мира. Поэтому две так называемых «изолируемые» страны могут вполне найти общие точки для диалога.

Чем вызвана реакция Сеула

Конечно, Южная Корея крайне недовольна даже самим фактом слухов о том, что КНДР может послать свой военный контингент или, например, советников для участия на российской стороне в противостоянии с Украиной.

Во-первых, тем самым Южная Корея утрачивает формальный контроль над любыми попытками Северной Кореи участвовать в любых военных действиях самостоятельно, и тем самым демонстрировать свой абсолютно независимый статус от любых желаний Южной Кореи.

Во-вторых, это заметно усиливает позицию Северной Кореи в глазах соседей, в том числе в глазах Китая, Японии, Южной Кореи и практически всех азиатских стран. Наверное, впервые за всю историю Северной Кореи ее военные, ее вооруженные силы будут участвовать в действиях в той или иной форме за рубежами Северной Кореи. Мы говорим сейчас лишь о предполагаемом участии, но сам по себе факт очевидно встревожил Южную Корею.

В-третьих, конечно же, северокорейские военные будут приобретать заметный опыт, и в этом смысле любой военный конфликт между Южной и Северной Кореей вполне может решиться в пользу КНДР благодаря опыту северокорейских солдат.

В-четвертых, Южная Корея крайне опасается создания многостороннего военного блока в Азии, в котором теоретически могут участвовать не только Северная Корея и Россия, но и многие другие страны, в том числе страны Юго-Восточной Азии. Не исключена и поддержка Китая в той или иной форме. Формально ни о каком «азиатском анти-НАТО» сегодня речи не идет, но очевидно, что и США, и Южная Корея не исключают такого варианта.

Как могут измениться отношения Москвы, Сеула и Токио

Отношения между Москвой, с одной стороны, Токио и Сеулом, с другой стороны, конечно же, очевидно будут ухудшаться. Но, честно говоря, например, отношения с Токио в области политики и экономики и так опустились сегодня на самую низкую точку. Интересно, что и южнокорейский, и японский бизнес не хотят формально уходить из России, хотя приостановили большинство операций. То есть здесь мы видим очевидный разрыв в желаниях между политиками и бизнесменами.

В любом случае Москва не была инициатором ухудшения этих отношений, и она, конечно же, прекрасно понимает, что и Япония, и Республика Корея находятся под чрезвычайным давлением со стороны США и далеко не самостоятельно принимают свои решения.