Автор популярного провоенного телеграм-канала «Тринадцатый» Егор Гузенко после задержания отказался подписывать контракт с Минобороны об отправке в зону боевых действий на Украине, сообщил телеграм-канал Baza. По словам источников, Z-блогер заявил, что он якобы нужнее «на информационном фронте».

На телеграм-канал «Тринадцатый» подписаны более 300 тыс. человек. После задержания Гузенко его поддержали другие Z-блогеры, отметившие, что он воевал на Донбассе с 2014 года.

Как рассказали неназванные собеседники Baza, правоохранители уже давно знали о местонахождении Гузенко, который в 2022 году сбежал из-под домашнего ареста, но «в силу разных причин не трогали его».

После того, как в начале октября Гузенко был задержан, ему предложили подписать контракт с Минобороны, но блогер «сразу отказался», объяснив, что «уже давно воюет на информационном фронте». Источник Baza допускает, что Гузенко еще может передумать.

Егора Гузенко задержали 5 октября на городской площади в Новопавловске во время празднования Дня города. Блогера положили лицом в асфальт, после того как он оказал сопротивление сотрудникам полиции. Против него возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отмечал, что Гузенко «вызывающе себя вел» и «яростно сопротивлялся» правоохранителям. По словам Владимирова, мужчина был задержан из-за того, что находился в федеральном розыске и оказал сопротивление сотрудникам полиции.

Еще в 2021 году в отношении Гузенко возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как он выстрелил в мужчину из аэрозольного пистолета. Сам он тогда заявлял, что это была самозащита: якобы на него на улице напали «наркоманы-хулиганы».

В марте 2022 года Гузенко сбежал из-под домашнего ареста в зону боевых действий на Украине, после чего был объявлен в розыск. Сам он рассказывал в своем канале, что, принимая решение сбежать на Украину, не боялся перспективы оказаться в розыске.

В понедельник, 7 октября, Кировский районный суд арестовал Гузенко на два месяца, до 5 декабря. Во время допроса он отказался от дачи показаний. По статье о насилии в отношении представителя власти блогеру грозит лишение свободы на срок до 5 лет.