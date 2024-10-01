Необходимости в проведении практических ядерных испытаний или ядерного взрыва сейчас нет, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Ранее такую возможность допускали коллеги депутата по комитету.

«Мы проводим учения. В прошлом году проводили учения по подготовке и применению специальных боеприпасов. В этом году их проводили для того, чтобы подготовить к применению вот эти средства», — сказал Картаполов.

По его словам, необходимости проводить ядерные испытания или устраивать ядерный взрыв нет, «Тем более что мы, в отличие от других стран, очень щепетильно относимся к нашим обязательствам», — отметил глава оборонного комитета Госдумы.

Картаполов напомнил, что Россия является участником Договора о нераспространении ядерного оружия и Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой.

«Поэтому надо уметь держать слово. За это они нас не любят и боятся — потому что сами все время врут, изворачиваются и обманывают», — подчеркнул депутат.

В сентябре член думского оборонного комитета Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» предложил устроить ядерный взрыв на полигоне, чтобы «напомнить миру» об угрозе, которую несет такое оружие.

«У нас сейчас запрещены ядерные испытания, но, может, людям стоит посмотреть, к чему это все приводит на самом деле, стоит услышать. Если снять мораторий, может, человечество задумается», — предположил депутат.

Коллега Колесника по комитету Виктор Соболев в разговоре с изданием «Подъем» допустил применение ядерного оружия, но не в показательных целях, а чтобы «усовершенствовать какие-то системы». «Можно же и подземные ядерные взрывы, и подводные, и воздушные, которые не причинят никакого ущерба экологии и так далее», — сказал депутат.

Начальник Центрального ядерного полигона на Новой Земле Андрей Синицын в интервью «Российской газете» от 17 сентября заявил, что полигон в полном объеме готов к возможному возобновлению ядерных испытаний.

«Полигон готов к возобновлению полномасштабной испытательной деятельности. Готов в полном объеме. Готова лабораторно-испытательная база. Готов персонал. Если поступит команда, мы в любой момент начнем испытания», — сказал он.

По словам Синицына, на полигоне проходят регулярные тренировки по отражению потенциальных атак беспилотников, а сам объект прикрыт комплексами РЭБ. «Мы постоянно готовы к отражению всех видов угроз. В том числе проникновения на остров диверсионно-разведывательных групп», — пояснил начальник Новоземельского полигона.

В конце сентября президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину. В частности, агрессия против страны со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как совместное нападение на нее. В Кремле изменение доктрины назвали «сигналом Западу».