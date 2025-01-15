ФСБ рассказала о попытке военной разведки Украины подкупить российских военных осенью 2023 года, чтобы они за $1 млн сдали свои позиции в Горловке (ДНР). Российские спецслужбы сорвали эти планы и направили полученный аванс в $100 тыс. на нужды военной операции, утверждается в сообщении.

«В ходе проведения оперативных мероприятий были вскрыты районы сосредоточения частей ВСУ. Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям. Противник понес значительные людские и материальные потери», — сообщила ФСБ.

В дополнение спецслужба совместно с Минобороны распространила видео «операции по пресечению разведывательной акции ГУР МО [Главного управления разведки Министерства обороны] Украины на горловском тактическом направлении». Среди прочих его опубликовал телеграм-канал «Коммерсанта».

Как говорится в ролике, о попытке подкупа со стороны Украины российские контрразведчики узнали «осенью 2023 года, накануне очередного саммита НАТО».

В 2023 году саммит НАТО прошел в июле в Вильнюсе, следующий состоялся в июле 2024 года в Вашингтоне.

Как уточняет ФСБ, представители украинской разведки связались с российскими военными, «обороняющими позиции возле шахты имени Гагарина населенного пункта Горловка» в ДНР. В конце октября 2023 года ВСУ «начали активные наступательные действия» в районе этой шахты с целью захватить «господствующие высоты» и получить «идеальный плацдарм для полномасштабного наступления», напоминают в видеозаписи.

Приводится фрагмент телефонного «разговора с сотрудником украинской военной разведки». Мужской голос озвучивает общую сумму — «за миллион я закрою», сумму аванса — «дам вперед сотку», а также оговаривает некоторые тактико-технические детали возможных военных передвижений в рамках договоренности. Сама ее суть, место или время в приведенном фрагменте не обсуждаются.

Согласно рассказу ФСБ, после этого на контакт вывели офицера ВС России, чьи подчиненные «якобы непосредственно обороняли нужные позиции».

На видео военный в камуфляже, чье лицо скрыто балаклавой, заявляет, что получил от украинского разведчика аванс в $100 тыс. и обещание помочь уехать в Европу. Далее показано, как некий человек приносит в помещение, похожее на кабинет, пакет с иностранными надписями, затем на столе раскладывают и пересчитывают 100-долларовые купюры.

После этих кадров военнослужащий в балаклаве говорит, что «в один из дней утром» украинские спецподразделения при поддержке бронетехники выдвинулись на ранее оговоренные позиции.

«Естественно, все их передвижения мы фиксировали и, подпустив их ближе, мы просто отработали по ним всем, что у нас было. Они, естественно, ничего не поняли. Накаты продолжались еще пару раз, и понеся очень большие потери, они просто были вынуждены отступить и все», — рассказывает герой ролика ФСБ.

В конце ролика показывают кадры оперативной съемки с воздуха, в том числе взрыв одного из зданий в результате удара. Спецслужба не уточнила, когда проходила операция.

Депутат Госдумы в разговоре с «Лентой.ру» назвал попытку украинской разведки подкупить российских военных за отход из Горловки «дешевым трюком». По его словам, ничего нового в таких действия нет, подобное происходило во время любых вооруженных конфликтов.

«Конечно, предатели есть всегда, в любой стране мира. Но такие подкупы — дешевый трюк. Горловка — крупный город, бои за него настолько на слуху, а его так дешево оценили. Думаю, подробности этой операции мы узнаем позже», — сказал парламентарий.

Он отметил, что российская контрразведка признана одной из лучших в мире, а все подобные прецеденты тщательно отрабатываются.