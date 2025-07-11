В ночь на 11 июля в результате атак украинских беспилотников есть погибшие в Тульской и Липецкой областях. Всего средства ПВО сбили более 150 БПЛА, сообщило Минобороны. Подробнее о ночных ударах по российским регионам — в материале RTVI.

С 23:00 10 июля до 7:00 11 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Больше всего, 53 беспилотника, уничтожили в Курской области, 19 — в Брянской области, 15 — в Смоленской, 14 — в Белгородской, 13 — в Тульской областях. По 11 аппаратов сбили в Орловской области и Московском регионе, семь — над Крымом, по четыре БПЛА сбили над территорией Липецкой области и над акваторией Черного моря. Еще по два дрона сбили в Ростовской и Калужской областях.

Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропорта Жуковский, воздушна гавань в Калуге вернулась в привычный режим работы. Утром 11 июля ограничения ввели в аэропорту Пулково.

«В период с 08:45 до 09:45 мск аэропорт Пулково будет принимать и отправлять рейсы по временной схеме. Договоренность об этом достигнута с соответствующими органами. Для обеспечения безопасности полетов Росавиация и Госкорпорация ОрВД усилили контроль за работой воздушного транспорта в регионе», — объяснили в Росавиации.

Тульская область

Опасность атаки БПЛА объявили в регионе накануне вечером. Позже подразделения ПВО сбили БПЛА самолетного типа, его обломки упали на припаркованный автомобиль, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Разрушений зданий и инфраструктуры удалось избежать. Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и в случае обнаружения подозрительных предметов сообщать об этом в экстренные службы.

В 04:17 Миляев написал, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, но подразделения ПВО контролируют ситуацию в воздушном пространстве.

Утром стало известно, что в результате ударов украинских дронов есть жертвы и пострадавшие.

«К сожалению, один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — заявил Дмитрий Миляев.

Он обратил внимание, что в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

Липецкая область

Вечером в регионе несколько раз объявляли об угрозах атаки беспилотников. Жителей Ельца и Елецкого района призывали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам. Тем, кто находился на улице, рекомендовали зайти в ближайшее здание или в паркинг.

Ночью 11 июля на территорию одного из сельскохозяйственных предприятий Хлевенского района упал украинский БПЛА.

«В результате возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. К сожалению, не обошлось без жертв. Один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор Игорь Артамонов.

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. На месте происшествия работают оперативные службы, там же находится глава района.

Курская область

Под удар ВСУ попала деревня Суходол Беловского района, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Подлые атаки ВСУ продолжаются <…> Осколочные ранения получили четыре человека: трое мужчин 32, 33 и 45 лет и 53-летняя женщина. Все доставлены в Беловскую ЦРБ, состояние средней степени тяжести. Всем желаю скорейшего выздоровления!» — отметил он.

Врио главы региона призвал курян не возвращаться в приграничные районы, потому что там все еще не безопасно.

Накануне вечером украинский БПЛА атаковал предприятие ООО «Псельское» в селе Малое Солдатское Беловского района. В результате в производственных помещениях, где хранится техника, начался пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Уважаемые жители, враг продолжает подло атаковать нашу территорию. Пожалуйста, будьте бдительны и берегите себя! Не пренебрегайте мерами безопасности!» — написал Хинштейн.

Спустя час регион вновь атаковали дроны.

«Еще один подлый удар по нашей территории. Украинский дрон атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате удара по одному из объектов произошло возгорание склада с доской на площади около 50 квадратных метров», — уточнил глава региона.

По его словам, погибших и пострадавших в результате удара нет. На место прибыли пожарные расчеты, они приступили к проливке и разбору конструкций.

Белгородская область

Для региона выдалась тяжелая неделя, заявил утром губернатор Вячеслав Гладков. Самое сложное, объяснил он, говорить о погибших людях.

«За неделю погибли семь мирных жителей. Еще раз хотел сказать искренние слова соболезнования всем родным и близким. Мы всегда будем с вами, всегда будем помогать всем тем, что есть в наших силах. Но, конечно же, унять горечь и утрату близких словами невозможно», — подчеркнул глава региона.

Он назвал ситуацию в приграничных районах тяжелой. Гладков добавил, что первыми на помощь раненым приходят врачи, которые сражаются за жизни мирных жителей четвертый год.

«На таких людях и держимся. Именно такие люди вселяют уверенность — всегда, во все времена, — что наше российское государство не победить. Поэтому спасибо большое за мужество и стойкость. Люди надеются на врачей, на власть, на пожарных, на энергетиков. И каждый на своем месте приближает нашу Победу», — написал Вячеслав Гладков.

Что в других регионах

Около шести утра губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил о подавлении трех украинских беспилотников. На тот момент информации о пострадавших и повреждениях не было. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб.

Позже он уточнил, что ночью и в утренние часты на регион была совершена «массированная атака». Средствами РЭБ и силами ПВО удалось сбить и подавать 15 БПЛА.

«От жителей региона выражаю благодарность нашим защитникам за слаженную работу», — отметил Анохин и пообещал информировать о ситуации в Смоленской области.

Погибших и пострадавших в результате атак на Орловскую область нет, сообщил губернатор Андрей Клычков. Он поблагодарил силы ПВО за бдительность.

В Калужской области дроны уничтожили в Барятинском и Кировском районах, написал губернатор Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах происшествия работают оперативные группы.

Как отметил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, ночью украинский БПЛА уничтожили в Тарасовском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Уже утром, с 06:27 до 07:10 еще одну атаку отразили в Таганроге. Там также обошлось без последствий, добавил глава региона.