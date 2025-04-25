Индекс доллара движется к худшим показателям за первые 100 дней правления нового президента в истории США — как минимум со времен Ричарда Никсона, когда страна отказалась от золотого стандарта и перешла на свободно плавающий обменный курс, отмечает Bloomberg.

Индекс доллара США потерял почти 9% в период с 20 января, когда Дональд Трамп вернулся на второй президентский срок, по 25 апреля. Это рекордное падение по меньшей мере за 52 года.

В 1971 году «шок Никсона», задуманный как временная мера, привел к падению доллара и фактически положил конец введенной после Второй мировой войны Бреттон-Вудской системе фиксированных обменных курсов.

В последние десятилетия первые 100 дней правления нового президента США обычно сопровождались укреплением национальной валюты: со второго срока Никсона в 1973 году и до инаугурации Джо Байдена в 2021 году средняя доходность доллара за этот период составляла около 0,9%.

Трамп в начале второго президентского срока, выполняя предвыборные обещания, повысил торговые пошлины. Это побудило инвесторов вкладываться в активы за пределами США, тем самым ослабляя доллар и способствуя укреплению других валют и подорожанию золота. Так, евро, швейцарский франк и иена за первые сто дней президентства Трампа выросли более чем на 8% по отношению к доллару.

«Повсеместность использования доллара США и его ключевая роль в международной торговле и финансах сложились с развитием глубокого доверия к институтам США на фоне низких торговых барьеров и предсказуемой внешней политики», — отметил управляющий директор BMO Global Asset Management Бипан Рай.

Сейчас, по его словам, просматриваются явные «признаки эрозии», указывающие на изменение тенденций глобального распределения активов, не благоприятствующее американской валюте. «Мы чувствуем, что это структурный сдвиг», — заявил эксперт.

Политические шаги Трампа также повысили риск рецессии в США в сочетании с ускорением инфляции, ограничив масштабы потенциального снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС). В частности, президент выступал с негативными комментариями в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла и даже угрожал его уволить. Это насторожило инвесторов и усилило опасения по поводу независимости центрального банка США. Позже глава государства заявил, что не собирался увольнять Пауэлла.

В результате UBS Group AG снизила свой прогноз по доллару второй раз менее чем за два месяца. Аналитики заявили, что динамика американской валюты зависит от исхода противостояния США и Китая, в котором на протяжении последних недель не наблюдается особого прогресса.

На этой неделе Deutsche Bank AG предупредил о структурной нисходящей тенденции для доллара в ближайшие годы и угрозе падения его курса по отношению к евро до минимального уровня за последние 10 лет.