Подозреваемый в убийстве своих деда и бабушки 20-летний Денис Х. арестован судом в Дуванском районе Башкирии по ходатайству следствия. Об этом сообщило следственное управление СК России по республике, рассказав о подробностях расследования.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), ему уже предъявили обвинение. В Следкоме уточнили, что обвиняемый дал признательные показания «под тяжестью собранных доказательств», включая личные вещи жертв, изъятые у него при задержании.

По версии следствия, убийство было совершено в ходе бытовой ссоры между внуком и его пожилыми родственниками, к которым он приехал в село Месягутово в отпуск с военной службы в Свердловской области. Причину ссоры в СК не уточнили.

Сначала молодой человек, как следует из его показаний, нанес множественные ножевые ранения своей бабушке, а когда в комнату на крики вбежал дед, ранил и его. От полученных травм пенсионеры скончались на месте. После этого их внук забрал из квартиры 50 тысяч рублей наличными, мобильные телефоны жертв и ключи от дедовского автомобиля, на котором скрылся.

Подозреваемого вычислили по камерам видеонаблюдения, после чего отслеживали его путь на угнанной машине. В результате он был задержан в Перми. При обыске у него нашли и изъяли нож, ставший орудием убийства, и мобильные телефоны убитых.

Ранее башкирские СМИ сообщили, что убитые пенсионеры — 76-летний Владимир и 64-летняя Зифа Рязановы — воспитывали внука вместо родителей, поскольку его мать живет и работает в Сургуте. Владимира Рязанова называли «старейшим десантником Дуванского района», он принимал участие в торжественных мероприятиях и получил почетную грамоту за поддержку «Юнармии».

В некоторых сообщениях говорилось, что Денис Х. приехал в отпуск к родным не с воинской службы, а из зоны российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Подтверждения этой информации пока не поступало. В село Месягутово молодой человек приехал 11 мая на пять недель.

Тела убитых пенсионеров были найдены поздно вечером 7 июня. Полицию вызвал брат Зифы Рязановой, обеспокоенный тем, что она долго не отвечает на звонки. Сотрудники правоохранительных органов проникли в квартиру через открытое окно и обнаружили хозяев лежащими на полу. По предварительным данным, смерть наступила тремя днями ранее. Убитых похоронили на сельском кладбище 10 июня.

Автомобиль «Лада», который внук угнал у Владимира Рязанова, был найден разбитым в кювете у дороги возле деревни Гарюшенское в Кунгурском районе Пермского края. По данным СМИ, молодой человек попал в ДТП и решил после этого бросить машину, а сам пошел дальше пешком.