Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) получили в Кремле государственные награды. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя Захара Прилепина. Самому Прилепину вручили Орден мужества, которым его наградили в прошлом году.

По данным агентства, церемония награждения состоялась в среду, 3 июля. Телеграм-канал Brief отмечает, что перед вручением госнаград Кузнецова и Столярова представили присутствующим как «пранк-журналистов».

«Орден Дружбы дали пранкерам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами», — рассказал каналу источник в окружении Прилепина.

По словам собеседника Brief, пранкеров наградили не за конкретный проект — «это совокупная награда по результатам деятельности». Речь идет о «по сути легитимизации пранк-журналистики на высшем уровне», добавил собеседник канала.

Вован и Лексус получили широкую известность благодаря скандальным пранкам (аудио- и видеорозыгрышам. — Прим. RTVI) с многочисленными зарубежными политиками. Пранкеры уже неоднократно звонили различным иностранным лидерам и вели с ними разговор от лица других политиков, после чего содержание беседы становилось достоянием общественности.

В частности, в июне Вован и Лексус поговорили с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном, выдавая себя за экс-президента Украины Петра Порошенко. Кэмерон в ходе беседы заявил, в частности, что на июльском саммите НАТО Киев не получит приглашения в альянс, поскольку «Америка его не поддержит».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда предположила, что Кэмерон догадывался, с кем разговаривает. Захарова допустила, что глава британского МИД «хотел попиариться у Вована и Лексуса, а возможно, и подкинуть тезис о том, что Украине в НАТО не быть».