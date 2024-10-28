Соучастники убийства 17-летнего челябинского школьника, насмерть забитого в апреле 2023 года возле ТРК «Космос», получили в общей сложности 76 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу вынесшего приговор Челябинского областного суда.

Обвиняемыми по делу проходили семеро мигрантов и один житель Курганской области. Следствие установило, что вечером 9 апреля 2023 года в ходе массовой драки 17-летнему подростку были нанесены смертельные травмы.

Сначала две компании собрались днем, чтобы выяснить отношения. В ходе ссоры один из фигурантов — Шахром Миров — как минимум пять раз ударил школьника руками по голове, туловищу и конечностям. После этого участники драки, опасаясь прибытия полицейских, скрылись с места происшествия.

Вечером обе компании вновь встретились возле «Космоса» и продолжили драться на автомобильной парковке. Группа, в состав которой входил ранее избитый подросток, начала разбегаться, но Миров догнал жертву и ударил ножом. К нему присоединились Тоир Джалилов, Абдулвахоб Сабуров, Шахзод Сатторов и Нажмиддин Имомов, которые избивали школьника руками и ногами. От полученных травм мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи.

В результате суд признал Шахрома Мирова, Тоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Шахзода Сатторова виновными в хулиганстве и убийстве, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений. Ислом Ахмадов, Зоир Джалилов, Нажмиддин Имомов и житель Курганской области Хуршед Одинаев признаны виновными только в хулиганстве.

Наибольший срок лишения свободы получил Шахром Миров: ему дали 18 лет колонии строгого режима. Абдулвахоб Сабуров и Шахзод Сатторов приговорены каждый к 14 годам колонии. Тоир Джалилов получил 9,5 года колонии общего режима, Нажмиддин Имомов и Ислом Ахмадов — по пять с половиной лет, Зоир Джалилов — пять лет, Одинаев — четыре с половиной года.

Кроме того, суд постановил взыскать с Шахрома Мирова, Тоира Джалилова, Абдулвахоба Сабурова и Шахзода Сатторова по 1,2 млн рублей в пользу родственников убитого подростка в качестве компенсации морального вреда.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в уголовной коллегии Второго апелляционного суда общей юрисдикции», — отмечает «Ъ».

В конце 2023 года на автобусной остановке в Иркутске в результате случайного конфликта был зарезан 15-летний школьник. Удалось выяснить, что к нему подошла группа незнакомых подростков, один из которых спросил у будущей жертвы: «С какого ты района?». Впоследствии глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что нападавшие руководствовались просмотренным недавно сериалом «Слово пацана» о дворовых бандах Казани 1990-х годов.