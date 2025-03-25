Московский предприниматель купил 100 лотерейных билетов и забыл об этом, пока ему не сообщили о выигрыше почти 12 млн рублей. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Национальной лотереи» — оператора всероссийских гослотерей, организованных Минфином.

Там уточнили, что за сотню билетов Александр заплатил 8 тыс. рублей, а сумма выигранного им суперприза составила 11 890 522 рубля. Он получил смс о выигрыше, когда был на работе. По словам мужчины, новость стала для него полной неожиданностью.

«Я даже забыл, что купил сто билетов, и тут получаю такое сообщение. <…> Я не тот человек, кто специально будет охотиться за суперпризом», — сказал Александр.

Предприниматель сообщил, что благодаря крупному выигрышу они с женой быстрее купят квартиру, что собирались сделать и так.

Судя по списку побед на сайте «Национальной лотереи», выигрыш Александра 19 марта оказался крупнейшим за последние дни.