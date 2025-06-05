1 июня 2025 года Украина атаковала беспилотниками пять военных аэродромов в глубине России. До этого в течение мая шли массированные налеты на российские регионы — порой сотни БПЛА за сутки. Эти атаки в числе прочего критически нарушили работу гражданских аэропортов страны, в том числе главного авиахаба — Москвы. Как стало известно 5 июня, как минимум два зарубежных перевозчика начали переговоры о переводе рейсов из столичных аэропортов в Пулково.

В спецрепортаже RTVI о последствиях атак беспилотников эксперты пришли к выводу, что Украина не ставила непосредственной целью сорвать авиасообщение, но нанесенный ущерб от закрытия аэропортов, возможно, масштабнее, чем ущерб, нанесенный основным целям.

В начале мая дроны блокировали работу аэропортов московского узла с вероятной целью помешать иностранным лидерам приземлиться в Москве для участия параде Победы. Однако и после майских активность украинских беспилотников не спадала.

Так с 21 по 22 мая Украина запустила по территории России 485 дронов, из них 24 долетели до Московской области. Из-за налета 21 мая были закрыты аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский, а также аэропорты Ярославля, Костромы, Калуги, Иваново, Владимира. На следующий день дронов было в Московской области уже 40, снова последовали массовые закрытия аэропортов — кроме Москвы рейсы не принимали Тамбов, Владимир, Иваново, Нижний Новгород, Самара. Такая ситуация сохранялась и в последующие дни — сотни отложенных рейсов, тысячи пассажиров, застрявших в залах ожидания.

«Вряд ли целью является поражение непосредственно именно аэропортов. Аэропорт просто оказывается, в зоне, как говорится, действия беспилотника», — отметил главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

«Полагаю, что все-таки мишенью номер один авиаотрасль считать нельзя, но косвенно она естественно, несет очень серьезные и имиджевые, и материальные потери, — добавил авиаэксперт Олег Пантелеев, исполнительный директор «АвиаПорт».

«Мы не имеем доказательств того, что Украина специально атаковала гражданские аэропорты. Более того, ни одного свидетельства такого рода нет. Ты атакуешь какой-нибудь объект, который вообще в 100 километрах от аэропорта, но тем самым еще и вынуждаешь Россию закрывать аэропорт и переадресовать рейсы», — заявил военный обозреватель Давид Шарп.

Он подчеркнул, что такие блокировки ависообщения во-первых, влекут за собой огромный экономический ущерб, во-вторых имеют мощный медийный эффект.

Проблема экономической составляющей в том, что одна задержка тянет за собой другую, масштабируется. Вовремя не прилетевший самолет вовремя и не улетит — в итоге рассыпается вся цепочка расписания, час задержки может выбить из колеи расписание в течение целых суток на различных направлениях, объяснил Роман Гусаров.

Олег Пантелеев отметил, что в сложившейся ситуации речь идет не только о рисках, связанных с безопасностью полетов, но и о коммерческих рисках.

«Если будет высокая вероятность того, что нужно будет уходить на запасный аэродром, обеспечивать комфортные условия ожидания для пассажиров, то вместо прибыли рейсы будут стабильно убыточны. Это, безусловно, для коммерческих авиаперевозчиков неприемлемый сценарий», — рассказал глава «АвиаПорт».

Такой комплекс убыточных проблем привел, например, к временному отказу Turkish Airlines от полетов в Россию в мае.

«Проблема-то у турецких авиалиний не в том, что самолет задержался, а то, что этот самолет далее назначен на каких-то других направлениях в другие страны. И получается, что это вызывает проблемы на маршрутах, вообще не связанных с Россией. И решение турецкой турецкой авиакомпании абсолютно прагматично и финансово мотивировано. Они не могут рисковать и нести убытки из за того, что у нас сложилось такая ситуация», — заключил Роман Гусаров.