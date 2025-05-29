Житель Заельцовского района Новосибирска подозревается в убийстве своего 43-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Новосибирской области.

По данным следствия, вечером 28 мая 43-летний мужчина пришел в гости к своему отцу. Во время разговора между ними произошла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта отец достал кинжал и нанес своему сыну «множественные удары» в область груди. От полученных травм тот скончался на месте.

«После совершенного преступления обвиняемый вышел на улицу и стал кричать: «Зачем я его убил?». Проходящий мимо гражданин, услышав это и увидев следы крови на обвиняемом, вызвал полицию», — сообщили в областной прокуратуре.

Отца убитого задержали, он проходит подозреваемым по уголовному делу об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК; максимальное наказание — 15 лет лишения свободы). В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Также решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

В апреле суд в Красноярске арестовал 29-летнюю жительницу Канска по обвинению в убийстве троих детей. По версии следствия, женщина убила четырехлетнюю дочь и двух сыновей в возрасте восьми лет и семи месяцев.