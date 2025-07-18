В Дегтярске Свердловской области задержали бывшего депутата местной городской думы Илью Хисанова: по версии следствия, он мог занимать высокое положение в преступной иерархии города и выполнять «грязную работу» для уже отбывающего срок экс-главы муниципалитета Вадима Пильникова. Об этом сообщает региональное издание 66.RU со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

В Следкоме считают, что Хисамов и его группа якобы оказывали давление на местных предпринимателей, которые отказывались платить чиновникам, с применением угроз и даже насилия. Какие конкретно обвинения выдвинуты против бывшего депутата, не разглашается.

Хисамову 41 год, он происходит из влиятельной в Дегтярске семьи, окончил местную школу и выучился на юриста в Уральском институте экономики, управления и права (Екатеринбург). Его мать Ольга несколько лет возглавляла городскую думу, а отец Федор известен как крупный предприниматель, специализирующийся на сделках с недвижимостью. При этом фамилия Хисамовых неоднократно упоминалась в газетных статьях о сомнительных операциях с земельными участками.

Первый громкий скандал с участием Ильи Хисамова произошел в 2012 году: он оказался замешан в массовой драке на мосту в Первоуральске, где погибла женщина, — но тогда уголовное дело против него не получило развития. «В 2016-м он напал с ножом на директора дегтярского завода, а в 2017-м участвовал в драке с поножовщиной», — напоминает уральский телеграм-канал «Погоны и галстуки»

Попадание в криминальные сводки не помешало Хисамову дважды избираться в гордуму Дегтярска: с 2012 по 2016 годы он являлся депутатом по многомандатному избирательному округу № 3, а с 2016 по 2021 годы — по многомандатному избирательному округу № 3.

В 2015 году Хисамов принял ислам и собирал деньги на строительство мечетей. Следствие полагает, что Хисамов поддерживал тесные связи не только с Пильниковым, но и, возможно, с чиновниками Первоуральска, выполняя для них негласные поручения. Кроме того, оперативники выявили его контакты с Марселем Гасановым, обвиняемым в выполнении функций «смотрящего» по Свердловской области.

«Благодаря ему Хисамов получил контроль над местным бизнесом и муниципальными контрактами», — утверждает Е1.RU. «Лес, похоронки, стройки — предварительно, весь бизнес шел через своих», — пишет телеграм-канал Ural Mash. По данным канала «Погоны и галстуки», экс-депутат «предположительно был “решалой”» бывшего градоначальника.

Экс-мэр Дегтярска Пильников был задержан в конце 2024 года, а в июне 2025-го — осужден на 10 лет колонии за получение взяток. Неделей ранее был арестован его заместитель по ЖКХ Андрей Ильин, который, по версии следствия, подписал документы о приемке не отремонтированного водовода, а на допросе якобы признался, что подарил Пильникову новую Audi Q6.

В апреле 2025 года стало известно, что бывший дегтярский градоначальник признал вину во взяточничестве и заключил досудебное соглашение, в рамках которого дал показания против других фигурантов.

Бывший заместитель мэра Виктор Солдатов получил 3,5 года условно за посредничество во взяточничестве, а взяткодатель Сарраф Мамедов — два года реального срока. Еще один фигурант этого дела — экс-замминистра ЖКХ Свердловской области Сергей Гайда — выехал за границу. Заместитель Пильникова Андрей Ильин в настоящее время ожидает вынесения приговора.

Уральское издание URA.ru также писало, что показания Пильникова могли лечь в основу уголовного дела, возбужденного в начале 2025 года в отношении бывшего главы министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. Экс-чиновника, задержанного через 11 дней после отставки, обвинили в получении взятки в особо крупном размере. «Пильников в своих показаниях утверждал, что передавал Смирнову деньги», — рассказал собеседник URA.ru.