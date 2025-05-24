По факту убийства жительницы Казани мужем-иностранцем возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК России по Татарстану в своем телеграм-канале. Расследование взяла под контроль прокуратура Кировского района столицы республики.

По данным СК, 24 мая 2025 года иностранный гражданин «на почве личных неприязненных отношений» несколько раз ударил свою 35-летнюю жену ножом, нанеся ей ранения, от которых она скончалась на месте. Мужчина задержан, ему вменяют ч. 1. ст. 105 УК РФ (убийство). В случае признания виновным ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Казанские телеграм-каналы уточняют, что до задержания подозреваемый простоял в оконном проеме балкона пятого этажа более четырех часов, пока не отвлекся — и тогда его сумели схватить и втащить обратно в квартиру. Долгое время с ним вели переговоры психологи, вызванные сотрудниками правоохранительных органов. Жильцы ЖК «Волжский берег», где произошло убийство, рассказали журналистам, что беседа шла на иностранном языке. По данным Readovka, это был английский.

Полиция Казани подтвердила изданию KazanFirst, что подозреваемый в убийстве жены является уроженцем Турции. По данным телеграм-канала 112, мужчину зовут Мете Эцфела, и ему 49 лет. Mash Iptash утверждает, что помимо турецкого гражданства у него есть также паспорт Германии. Его убитая супруга, как говорится в другом сообщении канала, — директор и тренер казанской спортшколы «Вдохновение» Елена Рябинина.

«Елена была мастером по художественной гимнастике, раньше входила в сборную, в последнее время работала директором спортшколы и тренером. Детишки её обожали», — пишет телеграм-канал Shot.

Mash Iptash добавляет, что женщина была награждена знаком «Отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан».

Супруги находились в процессе развода, утверждает канал. По данным Shot, они познакомились в Турции около четырех лет, поженились и поселились в Германии, где у них родился сын, но со временем начали ссориться — якобы из-за того, что муж «морально унижал» жену. Readovka уточняет, что семья жила в Бремене.

«В итоге в октябре прошлого года россиянка взяла сына и сбежала от супруга обратно в Казань. Но Мете приехал за ними и снял квартиру в соседнем доме. Он постоянно преследовал бывшую и умолял к нему вернуться, обещал исправиться», — говорится в сообщении Shot.

Сегодня, 24 мая, сыну супружеской пары исполнилось три года. Елена планировала отпраздновать эту дату в кафе, где забронировала столик и пригласила родственников, но так туда и не пришла.

«Когда женщина собирала сына, домой заявился Мете с ножом. Он набросился сначала на ребёнка. Мать закрыла малыша собой — у неё на руке множество ранений», — пишет Shot.

Мальчик тоже получил ранение, он госпитализирован. Полицию вызвали соседи Елены. Ее муж заперся в квартире и никому не открывал, а по прибытии родственников передал им раненого сына и предсмертную записку, после чего вновь закрыл дверь и вышел на балкон.